Aile, Arkadaş, Evcil Hayvan… En Çok Hangi Canlıya Karşı Değer Verip Ona Karşı Kaygı Duyarsınız? (Araştırmalara Göre Bunun Tek Bir Cevabı Var)

4 dk okuma süresi
2
0
0
0
0
Bu soruya çevrenizdeki insanları, hayvanları, bitkileri, hayırseverleri ve katilleri de dahil edin. Hepimizin muhtemelen cevapları ahlak çemberimize göre farklı olacaktır. Ancak bu konuda yapılan bir çalışma, en çok endişe duyduğumuz canlı hakkında tek bir kişiyi gösteriyor.

Mayıs 2021’de Birleşik Krallık’ın hayvanların resmî olarak duyarlı varlıklar olarak tanınacağını duyurmasından sonra ahlak çemberimiz daha genişledi ve belki de sizin cevabınız gözünüzün gibi baktığınız hayvanınız. Ya da aileniz mi?

Hollanda, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’tan katılımcılarla gerçekleştirilen çalışma sonucunda ortaya çıkan canlı türünü öğrendikten sonra “Acaba mı?” diye kendinizi sorgulayabilirsiniz.

Ahlak çemberi ne demek?

Ahlak çemberi

Bireylerin veya toplulukların etik değerleri, normları ve prensipleri etrafında nasıl konumladıklarını, bu değerlerin kişisel ya da toplumsal davranışları nasıl şekillendirdiğini simgeleyen kavrama “ahlak çemberi” deniyor.

Ahlak çemberi aynı zamanda bireylerin veya grupların ahlaki değerlere ne kadar bağlı olduğunu ve bu değerlerin yaşamlarını nasıl yönlendirdiğini de gösteriyor.

Bu çember evrim geçiriyor.

ahlak

Kişilerin ve toplumların etik değerler ve normlar konusunda daha kapsayıcı olması ve kucaklayıcı bakış açısı kazanması için de evrim geçiriyor. Bu süreç, sadece yakın çevreye veya belirli bir grup insana değil tüm insanlığa, diğer canlı türlerine ve çevreye kadar da uzanıyor.

Eğitim ve farkındalık, empati gelişimi, küresel sorunlara duyarlılık, toplumsal ve kültürel değişimler ve toplumsal sorumluluk da bu evrim sürecinin başlıca faktörleri oluyor. Son zamanlarda yapılan çalışmalar ise tür kategorisi, algılanan zekâ, politik yönetim gibi etkilerin de ahlaki çembere hangi varlıkların dahil olduğunu araştırıyor.

Hedef ve yargıç özellikler arasındaki diğer etkileşimler de dahil edilince ahlak çemberinin faktörleri başka hâller alıyor. Yani aslında kimin kimi yargıladığına veya kiminle etkileşime girdiğine bakılıyor.

Elimizde iki ayrı sonuç var.

değer yargısı

Bunlardan biri sadece hayvanları kapsıyor. Çalışmada görülüyor ki kedi, köpek, tavşan ve at gibi evcil hayvanlarımıza; inek, koyun, keçi ve tavuk gibi gıda hayvanlarından daha fazla değer veriyoruz.

Tüm canlı türlerinin dahil olduğu sonuçta ise hayvanlar ilk sırayı almıyor. Katılımcılar en fazla ahlaki kaygıyı; hayvanlar, mülteciler, iş arkadaşları, hayırseverler, yabancı vatandaşlar, bitkiler ve katil gibi kötü adamların arasından öncelikli olarak eşlerine gösteriyorlar.

en çok kime değer veriyoruz

Farklı ülkelerden katılımcıların araştırmaya dahil olması da kafanızı karıştırmış olabilir ancak çalışma şunun da altını çiziyor. Bu ahlaki kaygı, dindarlık ve milliyet gibi değerler ile değişmiyor. Çok daha geniş ve daha çeşitli ülke çapındaki araştırmalar da konumuz olan araştırma ile bu noktada uyumlu oluyor.

Araştırmadan çıkan bir sonuç daha var. O da yaşlı insanlar, kadınlar ve siyasi solcular daha fazla ahlaki kaygı gösterme eğiliminde.

Siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin ahlak çemberinizde kaygı duyduğunuz canlı türü hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

İlginizi çekebilecek farklı araştırmalara dair içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Dövme ve Piercing Yaptırmanın Ruh Sağlığı ile İlişkisini Öğrenince Çocukluğunuza Kadar İneceksiniz!
İLGİLİ HABER

Harcanabilir Erkek Hipotezi: Toplumun Gözünde Erkekler Neden Kolayca Feda Ediliyor?
İLGİLİ HABER

Bana Ayakkabını Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim: Bilime Göre, Giydiğiniz Ayakkabı Bile Kişiliğinizi Yansıtıyor!
İLGİLİ HABER

Kahve Kupalarının İçinin Neden Beyaz Olduğunu Hiç Düşündünüz mü? (Bardaklarınızda Değişikliğe Gidebilirsiniz)

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
2
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
2
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler