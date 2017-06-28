WhatsApp Gönderilen Mesajı Geri Çağırma Özelliği

Mesajlaşırken hata mı yaptınız? Artık korkmayın, çünkü WhatsApp’ın gönderdiğiniz mesajları iptal etme özelliği gün yüzüne çıktı.

Teknoloji insanlar için yapılır ve insanlar da hata yapabilirler. Mesajlaşma uygulamaları söz konusu olduğunda, bazen garip konuşmalara neden olabilecek şeyler yazıp gönderebilirsiniz. WhatsApp ise bu hatalarımızı düzeltmek için bir fırsat sunacak.

Güncelleme, yanlış alıcıya veya doğru kişiye yanlış mesaj atmanız durumunda iletiyi iptal edip geri çağırmanıza olanak tanıyacak.

An itibariyle WhatsApp’ın 2.17.235 Beta sürümünü kullanan geliştiriciler, geri çağırma özelliğini WABetaInfo üzerinden kullanabildiklerini duyurdular. Daha sonra pasif hale geçen özellik için şu an bir sunucu güncellemesi ya da Beta sürümü test süreci bekleniyor. Başka bir deyişle son kullanıcılara ulaşmasına çok fazla bir vakit kalmadı.

Nihai olarak yayınlanmak üzere olan özellik için WhatsApp ekibi bir blog yazısı da yayımlamış durumda. Yazıdaki önemli başlıklar şunlar: