WhatsApp Gönderilen Mesajı Geri Çağırma Özelliği

Teknoloji insanlar için yapılır ve insanlar da hata yapabilirler. Mesajlaşma uygulamaları söz konusu olduğunda, bazen garip konuşmalara neden olabilecek şeyler yazıp gönderebilirsiniz. WhatsApp ise bu hatalarımızı düzeltmek için bir fırsat sunacak.
Güncelleme, yanlış alıcıya veya doğru kişiye yanlış mesaj atmanız durumunda iletiyi iptal edip geri çağırmanıza olanak tanıyacak.
An itibariyle WhatsApp’ın 2.17.235 Beta sürümünü kullanan geliştiriciler, geri çağırma özelliğini WABetaInfo üzerinden kullanabildiklerini duyurdular. Daha sonra pasif hale geçen özellik için şu an bir sunucu güncellemesi ya da Beta sürümü test süreci bekleniyor. Başka bir deyişle son kullanıcılara ulaşmasına çok fazla bir vakit kalmadı.
Nihai olarak yayınlanmak üzere olan özellik için WhatsApp ekibi bir blog yazısı da yayımlamış durumda. Yazıdaki önemli başlıklar şunlar:
- Bir mesajı gönderdikten sonra beş dakikalık bir süre içinde geri çağırabilirsiniz. Bu süreden sonra mesajı iptal edemezsiniz.
- Özelliği kullanmak için, hem siz hem de alıcınız; Android, iPhone veya Windows Phone için WhatsApp'ın en son sürümünü kullanıyor olmalıdır.
- Alıcılar mesajları geri çağırmadan önce görebilirler. İşlem başarısız olursa WhatsApp sizi bilgilendirecektir.
- Karşınızdaki kullanıcı bir geri çağırma talebinde bulunursa “Bu ileti geri çağrıldı” bilgisini alırsınız.
- Android kullanıcıları ilgili mesaja basılı tutup, menü düğmesine dokunarak “Geri Al” seçeneğini görecekler. iPhone ve Windows Phone kullanıcıları ise ilgili mesaja basılı tutarak aynı seçeceği görebilecekler.