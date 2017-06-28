Windows 10 Mobile ölmeden son bir kaç istek

Tıpkı xP ve Windows 7'ye yaptığı gibi Windows 10 Mobile işletim sistemine olan desteğini de bir süre sonra kesmeden önce Microsoft'un yapsaydı iyi olurdu diye düşündüklerimiz

Artık iyice belli oldu ki Windows 10 Mobile cihazlarına ciddi anlamda yazılım güncellemeleri gelmeyecek. Kaldı ki Microsoft’un yeni telefon çıkarmaya da pek niyeti yok gibi. En azından bir süre için. Bu yazımızda Microsoft’un kendi işletim sistemini yüzüstü bırakmadan önce, ileride çıkaracağı telefonlar adına, Windows 10 Mobile işletim sistemine getirmesini istediğimiz bazı özellikleri sıralayacağız.

Microsoft’un Windows 10 Mobile işletim sistemine etkin yazılım güncellemeleri yapmasını beklemiyoruz. Bu nedenle listemizde yer alacak beklentiler, Windows 10 Mobile’in şu andaki pozisyonunu göz önünde bulundurduğumuzda, yerine getirilmesi zor olmayan, ufak çapta şeyler olacak.

İlk olarak Microsoft’un halen Windows 10 Mobile’a getirmediğine şaşırdığımız özellikle başlayalım.

‘Kaldığın yerden devam et’

Creators Güncellemesi esnasında eklenen bu özellik, Cortana’nın verileri cihazlar arasında paylaşarak kullanıcının bir başka cihazda en son yapmakta olduğu şeyi, farklı bir cihazda, kaldığı yerden devam ettirmesini sağlıyor. Söz konusu özellik Windows 10 masa üstü bilgisayarlarda halihazırda faal olarak kullanılabiliyor. Fakat Windows 10 Mobile bu fonksiyondan hariç tutulmuş gibi görünüyor. Halbuki Windows 10 Mobile bu özellikten çok şahane faydalanabilirdi. Zaten bu özellik en çok bilgisayarlarla telefonlar arasında paylaşımda bulunmak için işe yarardı.

Gece Lambası

Microsoft bu özelliğin yakın zamanda Windows 10 Mobile’e gelmeyeceği yönünde bir açıklama yapmıştı. Fakat bu kararıyla da yanlış yapıyor. Şunu hepimiz biliyoruz ki gece lambası özelliği bilgisayarlardan çok, telefonlarda işe yarardı. İnsanlar gece yatağa girdiklerinde uyumadan önce bilgisayardan çok, telefonlarına bakarlar.

Lumia serisinde halihazırda dahili renk profili özelliği mevcut. Umarız Microsoft’ da bir süre sonra görüntüyü otomatik olarak daha parlak hale getirecek bir özellik ekler.

Güncellenmiş Emoji

Microsoft kısa süre önce bilgisayarlara gelen 16226 sürüm emoji paketini açıklamıştı. Microsoft bu emojileri Windows 10’a da getirebilirse, muhteşem olur.

Eğer güncellenmiş yeni emojiler Windows 10 Mobile’e gelmezse, kullanıcılar içeriği belli olmayan, emojinin doğru dürüst görüntülenmediği kare şeklinde yeni emojilerle karşılaşmaya başlayacaklar. Tabii bu da kullanıcılar açısından olumsuz bir durum teşkil edecek.

Her ne kadar emoji kullanmayanlar için sorun olmayacak olsa da, Windows telefonlarda emoji kullanan çok sayıda kullanıcı var.

Büyük bölünmüş pencereler

Microsoft Windows 10 Mobile’ı piyasadan kaldırmadan önce büyük ‘Live’ bölünmüş ekran özelliğini telefonlara da getirsin isterdik. Microsoft bu özelliği daha önce Windows telefonlar için hazırlanan ilk ve tek ‘Insider Preview’ güncellemesinde denemişti. Fakat kısa süre sonra kaldırmıştı.

Microsoft’un bu konuyla ilgili olarak CShell telefonlarla çalıştığını zaten biliyoruz fakat CShell’in mevcut telefonlara gelme ihtimali pek yok gibi. Bu nedenle ‘Live’ bölünmüş pencereler özelliğinin mevcut telefonlara gelmesini isterdik doğrusu. Böylece tıpkı masa üstü bilgisayarlarımızda olduğu gibi başlangıç ekranımızı dilediğimiz şekilde tasarlama imkanı bulabilirdik.

Windows Hello geliştirmeleri

Windows Hello, Mobile’de tahammül edilemez şekilde yavaş çalışıyor. Aslına bakarsanız iOS ve Android sistemlerdeki biyometrik yetkilendirme yöntemlerinin hızlarıyla kıyaslayacak olursak, insanı utandıracak bir yavaşlık söz konusu. Iris’i Lumia 950 ve Lumia 950 XL modellerinde kullanırken sırf Microsoft’un şapşal Windows Hello animasyonu yüzünden bağlantı süresi uzuyor.

Bütünüyle iptal edilmesi beklenen bir sistem için bu denli ulvi beklentiler içerisinde olmak ne derece makul olur bilemiyoruz tabii ama, Microsoft’u çok da zorlamayacak şeyler istediğimizi düşünüyoruz. Bakalım umduğumuzu mu bulacağız, yoksa bulduğumuzla mı yetinmeye devam edeceğiz. Ta ki Microsoft Windows 10 Mobile’i bütünüyle ortadan kaldırdığı gün bulduğumuzdan da olacağımız ana değin.

Çok şey mi istedik, ne dersiniz?