Xiaomi’nin ağrıyan bölgelerinize masaj yapacak Magic Touch ürününü inceledik.

Xiaomi, ürettiği sayısız ürünle ülkemiz dahil tüm dünyada tanınan bir marka olmaya başladı. Ürettiği uygun fiyatlı akıllı telefonlar başta olmak üzere birbirinden ilginç ve yararlı ürünler üreten Xiaomi, yalnızca teknolojik anlamda değil, sağlık konusunda da bazı ürünler geliştirdi. Bunlar arasında yer alan Xiaomi Mijia LF Magic Touch terapi masaj aleti, ağrıyan bölgelerinizde kullanabileceğiniz çok yararlı bir ürün olarak dikkat çekiyor.

Xiaomi’nin LF Wellness firması ile ortak ürettiği Magic Touch, günlük 15 dakikalık kullanımla ağrıyan bölgeleriniz için rahatlatıcı etkiye sahip. 2-3 saat gibi bir sürede şarj olan masaj aleti, tek bir şarjla 15 günlük kullanım sunar. Burada belirtmem gerekiyor ki 15 günlük kullanım, günlük olarak 15 dakika kullandığınızda geçerli bir oran. Eğer daha uzun süreler boyunca kullanmak isterseniz daha kısa aralıklarla şarj etmeniz gerekebilir.

Yapışkanlı bir yüzeyi bulunan masaj aleti, masaj yapılmasını istediğiniz bölgeye yapıştırma esasıyla çalışıyor. Power butonuyla iki saniye gibi kısa sürede açılan masaj aleti, üzerindeki tuşlarla şiddeti ayarlayabildiğiniz artı ve eksi tuşlarına da sahip.

Xiaomi masaj aletinin teknik özellikleri:

40 mAh batarya

5 farklı mod sayısı

10 farklı hassasiyet seviyesi

2-3 saat şarj olma süresi

3-4 saat kullanım süresi

Anneler Günü'nün yaklaştığı bu günlerde, anne, anneanne, babaanne gibi büyüklerinize alabileceğiz, hem yararlı hem de uygun fiyatlı bir ürün olan masaj aleti, gereksiz kablolardan uzak bir şekilde son derece rahat bir kullanım sunuyor. Eğer sizin de ilginizi çektiyse, buraya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz.