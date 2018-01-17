Alternatif telefon üreticileri arasında kendine has bir başarı çizgisi yakalayan Çin merkezli Xiaomi, 40 farklı cihazına kendi arayüz güncellemesini dağıtacağını duyurdu. Cihazların listesi, firmanın resmi sosyal medya hesabından müjdelendi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, tabletleri konusunda Avrupa pazarında Apple ile yaşadığı krizden pek etkilenmemişe benziyor. Firma, küresel pazarda ağını genişletme hazırlıklarına hız verirken, şu an kullanımda olan 40 farklı akıllı telefon modeli için arayüz güncellemesi yapacağını duyurdu.

Çin’in Facebook’u olarak anılan Weibo üzerindeki resmi hesaptan yapılan açıklamada, MIUI 9 güncellemesi alacak cihazlar şu şekilde açıklandı:

Listedeki cihazlar şu şekilde:

Xiaomi Mi MIX 2, Mi MIX

Xiaomi Mi Note 3, Mi Note 2, Mi Note

Xiaomi Mi6, Mi5X, Mi5, Mi5c, Mi5s, Mi5s Plus, Mi4s, Mi4c, Mi4, Mi3, Mi2, Mi2S

Xiaomi Mi Max 2, Mi Max

Xiaomi Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 5A, Redmi 4X, Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi 4A, Redmi 4 (Yüksek Sürüm), Redmi 2, Redmi 2A, Redmi 1S

Xiaomi Redmi Note 4X, Redmi Note 5A, Redmi Note 2, Redmi Note 3, Redmi Note 4, Redmi Pro, Redmi Note

Xiaomi Mi Pad 3, Mi Pad 2, Mi Pad

Xiaomi şu anda Redmi 4 Standard Edition ve Redmi 3 için MIUI 9 güncellemesini test ediyor. Bu telefonların MIUI 9 yükseltmesini de almaları bekleniyor.

Xiaomi, Temmuz 2017'de Android Nougat güncellemelerine bağlı olarak MIUI 9 ROM güncellemesini duyurmuştu. Kasım ayının başında MIUI 9'un global ölçekte dağıtımına başlandı. Şimdi ise listedeki 40 cihaz için bu güncelleme onay almış oldu.

Bu listeyle beraber firmanın 2012 yılında üretilen cihazlara bile hala yazılım güncellemesi göndereceğini anlıyoruz. Bu da Xiaomi mühendislerinin ne kadar mesai yaptıklarını ortaya koyuyor. 1,5 yıl önce piyasaya sürülen iPhone 7’lerin bir sorun yaşanmaması için yavaşlatıldığı günlerde, Xiaomi’nin bu adımı büyük önem taşıyor.