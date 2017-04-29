Yakın Zamanda Hayatımıza Girmiş 7 Teknoloji Harikası!

Artık hayat teknoloji sayesinde daha kolay ve engellerimizi bir çırpıda ortadan kaldıran harika ürünler hayata geçiyor.

Teknolojinin tanımı, hayatı kolaylaştımak üzerine kuruludur ve çağımızda bu amacın da üstüne çıkıp gelecek inşa ettiğini görmek hiç zor değil. Yaşanan gelişmelerin ve kat edilen yolun getirdiğini inovatif teknolojiler, alıştığımız kalıplaşmış gerçeklikleri yıkarak bir paradigma kayması yaratıyorlar.

İşte hayatımıza girmiş ve yaygınlaşması için kalıpları yıkmamızı isteyen 7 teknoloji harikası ürün:

7. Şebeke dışı haberleşme aracı: GoTenna

Herhangi bir hücre servisi veya wifi ağı olmadığında bile benzer bir cihaza kısa mesaj göndermenize izin veriyor. GoTenna, kapsama alanı dışındaki yerlere seyahat ederken de yararlı olabilir, yani bir nevi SMS telsizidir.

6. Parmak cetveli: Finger Ruller

Çoğu insan bir şeyin boyutunu anlamaya çalışırken cetvel ya da metre bulamadığında ellerini kullanır. Artık herhangi bir nesnenin ölçümlerini daha doğru bir şekilde ölçmemizi sağlayan bu ürün, tüm ölçü araşlarını tarihe gömecek türden.

5. Taradığı rengi mürekkep olarak kullanan kalem:

Herhangi bir rengi çizebilen bu devrim niteliğindeki kalem, muhtemelen herhangi bir sanatçının veya tasarımcının rüyasıdır. Bu cihaz bir nesneyi tarar ve sonra kullanıldığında nesnenin rengini taklit eder.

4. Köpek Tercümanı: Woof!

Artık havlamaları daha anlamlı dinlemeniz mümkün. Köpeğiniz ile doğrudan iletişim kurmanızı sağlayan Woof!, tüylü dostunuzun "Açım" ya da "yürümek istiyorum" gibi temel isteklerini size kolayca iletebiliyor.

3. Karanlıkta parlayan bir bitki:

Bir grup biyoteknoloji araştırmacısı yakın zamanda karanlıkta parlayan bir bitki üretmeyi başardılar. Işık bakterilerinden bir dizi gen kullanarak, pil veya güneş paneli olmadan kendi ışığını üreten bir tütün bitkisini geliştirdiler.

2. Taşınabilir mini yazıcı:

ZUtA adlı bir şirket, dışarıda olduğunuzda bile herhangi bir belgeyi yazdıracak, cep boyutunda bir yazıcı geliştirdi. Tek ihtiyacınız olan şey onu kontrol etmek için bir akıllı telefon.

1. Parmak okuyucusu: FingerReader

FingerReader, aslında metni tarayan ve onu yüksek sesle okuyan bir yüzük. Aynı zamanda metni istediğiniz dile çevirebilir. Cihaz özellikle görme engelli insanlar için tasarlandı. Kişinin parmaklarını metinle işaret etmesi yeterlidir ve cihaz, kelimeleri yüksek sesle okuyabiliyor. Okuyucu metin satırı saptığında, halka titremeye başlar.