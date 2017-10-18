19 Ekim’de gözleriniz gökyüzünde olsun. Çünkü Güneş Sistemimizin en uzak ve soğuk gezegeni Uranüs’ü bile görebilirsiniz.

Güneş’e en uzak üçüncü gezegen Dünya ve en uzak 8. -ve son- gezegen Uranüs’ün yörüngeleri 19 Ekim’de yakınlaşıyor. Bu yakınlaşma sırasında Uranüs nadir bi fenomeni gerçekleştirerek Dünya’dan görülebilecek. İki gezegen arasındaki maksimum uzaklık 3.2 milyar kilometreyken yakınlaşma sırasında bu mesafe, 2.7 milyar kilometreye kadar düşecek.

Uranüs, çıplak gözle ve dikkatli bir şekilde Balıklar Takımyıldızı (Pisces) dolaylarında mavi-yeşil bir renkte görünecek:

Bir dürbün ya da bir teleskop işinizi çok daha kolaylaştıracaktır.

Uzmanlara göre Uranüs’ün bu kadar rahat görülebildiği son tarih Şubat 1963’tü. Ayrıca bu tarihteki yakınlaşmasına kıyasla daha parlak ve daha yüksek olacağı için daha rahat görülebilecek. Aslında temel düzeyde ve gayet uygun fiyatlarda satın alınabilen teleskop ve dürbünlerle, Mars ve Venüs’ü de rahatça görebiliyoruz. Uranüs’ü büyüleyici kılan şeyler, rengi ve uzaklığı olsa gerek.

Eğer Güneş Sistemi’nin ekvatoral üyelerini görmek yeterli değilse, 20 Ekim’de Orionids gök taşı yağmuru var. Bir gün sonraki gece vaktinde Orion takım yıldızına baktığınızda 10 ila 15 meteoru gözlemleyebilirsiniz.

Eğer takımyıldızlarının yerlerini ve onlar hakkındaki bilgileri merak ediyorsanız, sizi ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu'nun şuradaki sayfasına alalım.