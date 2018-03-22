Yaz Saatini Unutun: 50 Milyon Yıl Sonra 1 Gün 47 Saat Olacak!

Bilim insanları, Kütleçekim Kilidi'nin etkisi ile 50 milyon yıl sonra Ay ve Dünya'nın birbirini yavaşlatacağını, bu nedenle bir günün 47 saat süreceğini açıkladılar.

Günümüzde Dünya’nın eğik ekseni ve Güneş’e olan pozisyonu nedeni ile günler ve geceler uzayıp kısalmaktadır. Fakat toplamda bir gün daima yaklaşık 24 saat olarak kalmaktadır. Bu durum, Tidal Locking ya da Türkçe adı ile Kütleçekim Kilidi nedeni ile uzak gelecekte çok ama çok değişecektir.

Öncelikle Kütleçekim Kilidi’ni açıklamak gerekirse; büyük kütleli bir cismin etrafında dönen küçük cismin kendi etrafındaki dönüş süresi, zamanla büyük cismin kendi etrafındaki dönüş süresi ile eşitlenir. Buna örnek olarak Ay’ın kendi etrafındaki dönüş süresi ile Güneş’in kendi etrafındaki dönüş süresinin eşit olmasını gösterebiliriz.

Fakat bu eşitlik daimi olmaz. Dünya, Ay’ın görünen yüzüne daha fazla çekim kuvveti uyguladığından dönüş hızını yavaşlatır, Ay’ın karanlık yüzü ise daha hızlı hareket etmeye meyillenir. Bu durum Ay’ın Dünya’dan uzaklaşmasına ve yavaşlamasına neden olur. Bu nedenle Ay, ilk oluştuğunda Dünya’ya 20 kat daha yakındı ve daha hızlı dönüyordu.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre günümüzden 50 milyon yıl sonra Dünya Ay’ı, Ay da Dünya’yı yavaşlatacak. Hem de o kadar çok yavaşlatacak ki Dünya’da bir gün 47 saat sürecek. Ay’ın Dünya etrafındaki bir turunu tamamlaması ise tam 47 gün sürecek. Günümüzde bu süre yalnız 27.3 gün sürüyor.

Bu duruma örnek olarak Güneş ile Merkür’ü gösterebiliriz. Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür’ün bir yüzü daima Güneş’e bakmaktadır çünkü Merkür'ün kendi çevresindeki bir turu ile Güneş çevresindeki bir turu aynı sürede gerçekleşmektedir. Fakat Merkür ile Güneş arasındaki büyük kütle farkından dolayı Merkür’ün Güneş’in dönüşünü yavaşlatması söz konusu değil.

Bir günün 47 saat olması korkunç geldiyse henüz büyük habere gelmedik. 4 inç gezegenden biri olan Dünya da Merkür gibi Güneş’in Kütleçekim Kilidine kapılacak. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre günümüzden 7.5 milyar yıl sonra Dünya’nın bir yüzü daima Güneş’e dönük olacak. Fakat muhtemelen o zamana kadar Dünya üzerindeki nüfusumuz muhtemelen çoktan sıfıra inmiş olacak.