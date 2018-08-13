Batwoman Dizisinin Başrolü, Lezbiyen Diye Eleştirildi

DC'nin yeni dizisinde başrol oynayacak olan Ruby Rose lezbiyen olduğu için pek çok eleştiri aldı.

Dönemin parlak yıldızlarından olan Ruby Rose'un, yeni DC dizisinde Batwoman karakterini canlandırağı kesinleşti. Ancak oyuncunun aldığı aşırı doz eleştiriler sonucunda mutluluğunu paylaşması pek mümkün olmadı. Birçok kişiyi heyecanlandıran yeni dizinin başrolü, aldığı eleştiriler nedeniyle Twitter hesabını kapatmak zorunda kaldı.

Son dönemde birçok programda boy gösteren oyuncu, hem karakter gibi Yahudi olmaması hem de eşcinselliği ile linç edildi. Ayrıca Ruby'nin eşcinsel olmadığı ve bu yüzden Bathwomen karakterini oynayamayacağını söyleyen farklı bir kesim de mevcut. Bu yersiz eleştirilere dayanamayan Rose, Twitter hesabını kapatarak işine odaklanabileceğini söyledi.

Gelen tatsız yorumlara karşın birçok DC takipçisi, oyuncu seçimini tebrik etti. Kendini "Gender Liquid" olarak tanımlayan Rose, "12 yaşımdan beri tanınıyorum. Ve son beş senedir görüntümün fazla lezbiyen olduğuna dair eleştiri alıyorum. Ne zaman biz kadınlar ve azınlıklar güçlerimizi birleştirirsek, o zaman durdurulmaz oluruz. Birbirimize karşı olduğumuz zaman, herhangi bir gruptan daha incitici olur. Ancak ben meydan okumaya bayılırım!" açıklamalarında bulundu.

Avusturalyalı oyuncu, eşcinselliğini açıkça paylaşan ilk lezbiyen süperkahramanı oynacak. Ayrıca Rose, çok farklı şekillerde yapılan eleştirileri "en saçma şey" olarak tanımlamakta haklı gibi görünüyor.