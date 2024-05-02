14 otomobil markasını bünyesinde bulunduran Stellantis, talep olması hâlinde elektrikli olarak çıkış yapan araçların içten yanmalı motorlu versiyonlarını üretebileceğini söylüyor.

Daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak isteyen otomobil şirketleri, bu amaç doğrultusunda elektrikli araçlara olan hamlelerini son yıllarda ciddi oranda artırmıştı. Fiat, Peugeot, Opel, Jeep, Citroen de dahil 14 markayı bünyesinde barındıran Stellantis de bunlardan biriydi. Şirket, neredeyse her markasında elektrikli otomobiller sunuyordu.

Stellantis’in 2030 yılına kadar Avrupa’da tüm araçlarını elektrikli yapma planı var. ABD’de ise %50’sini elektrikli yapmak istiyor. Ancak gelen açıklamalar, şirketin bu konuda biraz daha esnek olabileceğini gösteriyor.

Yeterli talep olursa elektrikli araçların içten yanmalı versiyonları gelebilir

Wards Auto tarafından paylaşılan ve Stellantis CFO’su Natalie Knight’ın açıklamalarına dayandırılan habere göre otomobil devi, elektrikli otomobil platformlarında yeterli talep olması hâlinde içten yanmalı motorla çalışan araçlar üretebilir: “Tüketiciye yakın kalmak istediğimiz gerçeğini göz ardı etmek istemiyorum. İlk olarak elektrikli olarak ürettiğimiz modellerde bir fırsat görürsek değerlendireceğiz.”

Aslında bu tarz bir açıklamayı şirketten ilk kez duymuyoruz. Birkaç hafta önce Jeep’in patronu Antonio Filosa da benzer bir açıklama yaparak elektrikli SUV’ları Wagoneer S ve Recon’un ileride içten yanmalı versiyonlarını da üretebileceklerinin sinyallerini vermişti.

Knight’ın açıklaması da bu ihtimali güçlendirdi. Yani Stellantis, müşterilerin isteği olması doğrultusunda elektrikli otomobillerin içten yanmalı versiyonlarıyla karşımıza çıkabilir. Normalde hep içten yanmalı araçların elektrikli versiyonunu görüyorduk. Tam tersini görmek biraz ilginç olacaktır.

Şirketin nasıl bir yol izleyeceğini merakla bekliyor olacağız. Son zamanlarda birçok firma, taleplerin istenilen seviyede olmaması ve geçişin yavaş olması nedeniyle elektrifikasyon planlarını erteliyordu. Bu yüzden Stellantis’in böyle bir yaklaşım sergilemesi bir avantaj olacaktır. Ancak bu, bir soru işaretini de beraberinde getiriyor. İleride içten yanmalıya olan talep daha fazla olursa ne olacak?

Stellantis’in Motor1’e yaptığı açıklamaya göre 2030 planlarında henüz bir değişiklik yok. Hâlâ Avrupa’da %100, ABD’de ise %50 oranında elektrikli araçlara geçilmesi planlanıyor. Neler yaşanacağını ilerleyen yıllarda göreceğiz.