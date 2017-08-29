YouTube Yıllar Sonra Logosunda Değişiklik Yaptı!

YouTube uzun süre sonra logosunda bir değişikliğe gidiyor. Bu değişiklik "tamamen" yeniden yapılma olmasa da, belli farkları ortaya koyuyor.

Google'ın büyük emekler sonucunda satın aldığı ve sonrasında da gelişimini sürekli artıran YouTube'un ikonik logosunda bir takım değişklikler oldu. Görünüm açısından önceki logodan müthiş bir farkı olduğunu söyleyemeyiz fakat bu değişiklik uzun süre sonra ilk kez gerçekleşti.

YouTube'un eski logosunda, "Tube" kısmı kırmızı bir kutucuk içerisindeydi. Fakat yeni değişiklik ile Tube'un ardındaki kırmızı kutucuk, YouTube mobil uygulamasının şeklini alarak logonun başına geliyor.

Şirkete göre yeni logo, çeşitli cihazların en ince ekranlarında bile daha iyi çalışan esnek bir tasarıma olanak tanıyor. Bunun başlıca nedeni ise alan sınırlı olduğu taktirde mobil uygulamasının simgesi, yani şu anda da logonun sol kısmı, gösterilebilecek. Paylaşım seçeneklerinde de yine aynı logo, tıpkı aşağıdaki gibi yer alacak.

Aslında bu yeni logonun, şirketin yapacağı değişikliklerin yalnızca başlangıcı olduğu yönünde haberler var. Çünkü YouTube artık yalnızca video sunan bir siteden çok daha fazlası. Müzik hayranları ve TV severleri de bünyesine toplamaya yönelik çalışmalarda bulunan şirket, yeni logodan itibaren daha tutarlı bir YouTube sürümünü göreceğimizi vurguluyor.