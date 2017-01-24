Yuh! 1dk İçinde Tükenen Nokia 6’nın İkinci Parti Satışı İçin 1.4 Milyon Kayıt Yapılmış!

Geçtiğimiz günlerde satışa çıktığı dakikada tükenerek muhteşem bir rekor ve ilgi alan Nokia 6’nın ikinci parti satışı için 1.4 milyon kişi tarafından kayıt yapıldı.

Nokia’nın resmen sahalara dönüşünü simgeleyen Nokia 6, satışa çıktığı anda rekor kırarak satıldığı dakikada ilk parti satışlarını tüketmişti. Daha milyonlarca kişinin Nokia 6’nın satışa çıktığından haberi bile yokken tükenen Nokia 6’ya ilgi katlanarak büyümeye devam ediyor.

Şöyle ki; 26 Ocak’ta ikinci parti satışını yapacak olan Nokia’nın satıştan haberdar olmak için açılan kayıt sitemine şimdiden 1.4 milyon kişi kendini kaydetmiş. Büyük ihtimalle yine bu kayıt olan kişilere “Nokia 6 tekrar satışta” e-postası daha iletilmeden ikinci parti satışı da tükenecek olan Nokia 6, bu yılın en çok satan telefonu olma rekorunu daha sene başından kıracak gibi.

Şu anda sadece Çin’de yapılan satışlarda böylesine rekor kıran Nokia ve HMD Global, bakalım Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Hindistan ve Asya bölge satışlarında ne gibi rekorlar kıracak.

5.5 inçlik 1080 x 1920 piksel Full HD ekranı, Snapdragon 430 çipseti, Adreno 505 grafik işlem birimi, 4GB RAM ile 64GB depolama kapasitesiyle kutudan çıkan Nokia 6, 16MP arka ve 8MP de ön kamera ile geliyor. Bir de 3000mAh bataryası ve Android 7.0 işletim sistemine sahip olan telefon 245 Dolar fiyatıyla da göz kamaştırdığı açık.