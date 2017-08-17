Facebook'un kurucusu Zuckerberg, bir Yahudi olarak hala ırkçılığın olduğunu görmekten duyduğu üzüntüyü bildirdi.

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz gün Charlottesville’de yaşanan ırkçı ve ırkçı karşıtı insanların birbirine girdiği olay hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Facebook’ta yazdığı bir yazı ile son birkaç gün için “zor günler” diyen Zuckerberg, “Birçoğumuzun bu nefretin nereden geldiğini sorduğumuzun farkındayım. Bir Yahudi olarak, hayatımın çoğunda merak ettiğim bir şey” dedi. neo-Nazi ve beyaz üstünlüğünün yanlış bir şey olduğunu söylemenin bile utanç verici olduğunu belirten Zuckerberg, bu sözleri Amerika Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından sarf etti. Trump ise iki tarafın da suçlu olduğunu, ırkçılar kadar ırkçı karşıtı kişilerin de bu olaya karıştığını belirtmişti.

Facebook da dahil olmak üzere birçok teknoloji şirketinin birleşmesini sağlayan Charlottesville mitingine nefret açıklamaları gelmeye devam ediyor. Tüm bunlara rağmen olayı dengelemek ve her insanın özgür düşüncelerini belirtmelerine izin vermek zorunda olan sayfalar da sıkıntılar çekiyor. Bu suçlamalarda başı çeken Facebook, Charlottesville olayını çıkış noktası olarak suçlanıyor. Zuckerberg, Charlottesville’deki şiddetin ve bu şekilde yeni yapılacak gösterilerin önüne geçilmesi için durumun yakından izlenildiğini belirtti.

“Tartışma, sağlıklı bir toplumun parçası, ancak birileri başkalarını susturmaya çalışırken ya da kim olduklarına ve inandıklarına karşı saldırıda bulunursa, bu durum hepimizi incitir” diyen Zuckerberg’ün de Trump’ı yalnız bıraktığını görüyoruz. Daha önce bizza Trump’ın ırkçılıkla eleştirilmesi, başkan olduktan sonra artan ırkçılık söylemleri de Trump’ın bu konuda hangi tarafta olduğunu sorgulamamıza sebep oluyor.