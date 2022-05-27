Pek çok otomobilin başlangıç paketinde yer alan 1.0 hacimli motora sahip araçlar alınmaya değer mi? Gelin, 1.0 motorlu araçlara avantajları ve dezavantajlarıyla yakından bakalım.

Yeni bir araba sahibi olmak isteyen pek çok kişi, satın alacağı aracı seçerken özellikle 1.0 litrelik motorlu araçlarla yaygın bir şekilde karşılaşabiliyor. Bu motor seçeneğinin özellikle başlangıç paketlerinde yer alması ve dolayısıyla en düşük fiyatlı otomobiller olması da 1.0 litre araçlara olan talebi artırıyor.

Peki, piyasadaki pek çok otomobilin başlangıç paketinde yer alan bu motor seçeneği tercih edilebilir mi? 1.0 litrelik motor hacmi, büyük hacimli motorlara göre hangi avantajlara ve dezavantajlara sahip? Gelin, 1.0 litre motorlar hakkında bilmiyor olabileceğiniz her şeyi anlatalım.

Öncelikle motor hacmi nedir?

Bu motor hacmine sahip araçlardan bahsetmeden önce, motor hacminin ne olduğunu kısaca anlatalım. Basitçe anlatmak gerekirse motor hacmi, motordaki pistonların içinde bulundukları silindir boyunca hava ve yakıtı itmesi gereken kapasiteyi temsil eder. Hacim, yani pistonun hareket ettiği alan ne kadar büyük olursa aracın gücü de o kadar artar.

1.0 litrelik motor neler sunuyor, neler sunamıyor?

1.0 litre hacme sahip olan motorlar, özellikle yakıt cimrisi olmalarıyla meşhurdurlar. Bunun da asıl sebebi aslında yukarıdaki motor hacmi tanımına bağlı olarak açıklanabiliyor. Motor içindeki silindirlerin hacmi daha düşük olduğundan motor çalışırken bu silindirlere daha az yakıt enjekte ediliyor. Böylelikle araç, çok daha az yakıt harcayabiliyor.

Tabii aracın cep yakmayan bir araç olması, beraberinde bazı çekilmesi gereken durumları da getiriyor. 1.0 litre motorlu araçlar, silindirlerin hacimlerinin küçüklüğünden kaynaklı olarak daha az güç üretmesi nedeniyle daha yavaş hızlanıyor. Tabii bu, özellikle yeni sürücüler için aracın kontrolünün daha kolay sağlanabileceği anlamına da geliyor. 1.0 litrelik motorlar daha az beygir gücü ve tork üretebildiğinden aracın kontrolünü kaybetme şansı da en az düzeyde oluyor.

Öte yandan 1.0 litrelik motorlar, yokuşlu yollarda da sürücülere zorlu anlar yaşatabiliyor. Aracın daha düşük hacme sahip olması nedeniyle pistonlar, yokuş yukarı çıkış için gerekli gücü düşük viteslerde ve çok daha yüksek devirlerde üretmek zorunda oluyor. Devir arttıkça silindirlere daha çok yakıt giriyor ve dolayısıyla aracın yakıt tüketimi artıyor. Aynı şekilde, uzun yolda hız belli bir sınırın üstünde korunmak istendiğinde de yakıt tüketimi, gerekli gücü üretmek için artabiliyor.

1.0 litrelik motorlu araçlar, cebi bir yandan ucuz olmaları ve yakıt cimrilikleriyle korurken aynı zamanda daha düşük vergiye tabi oluyorlar. Bununla birlikte ülkemizde bu araçlara olan talep fiyatlar nedeniyle artarken, aracı satmaya karar verdiğinizde de kolay bir şekilde alıcı bulabiliyorsunuz.

1.0 litre motor alınır mı?

1.0 litrelik bir motora sahip araç tercih etmeden önce nasıl bir araca ihtiyaç duyduğunuzu belirlemek büyük önem taşıyor. Fakat eğer günlük kullanım dışında farklı bir amacınız yoksa, 1.0 litre hacme sahip motorlar sizin için oldukça yeterli olacaktır. Aracınızı sakin ve kurallara uygun olarak sürdüğünüzde 1.0 litrelik motordan fazlasını da pek düşünmeyeceksiniz.

Tabii tüm bunlar, satın almaya karar kıldığınız 1.0 litrelik motora sahip aracın diğer özelliklerine göre de değişebilir. 1.0 litre motora sahip bir araç satın alacaksanız, aracın özellikle ham ağırlığının en düşük seviyelerde olmasına dikkat edin.