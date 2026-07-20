1.2 Puretech İçin Yağlı Kayışı Zincire Çeviren Kit: Nasıl Yapılıyor, Kullanmak Ne Kadar Güvenli?

1.2 PureTech motorlar için geliştirilen yağlı kayışı zincire çeviren dönüşüm kitinin nasıl çalıştığını ve hangi araçlarla uyumlu olduğunu öğrenin. Dönüşümün avantajları, dezavantajları ve güvenilirliği hakkında merak edilen tüm detaylar bu rehberde.

Stellantis grubunun 1.2 PureTech motorları, yıllardır performansı ve düşük yakıt tüketimi kadar yağ içinde çalışan triger kayışı sistemiyle de gündeme geliyor. Özellikle kayışın zamanla aşınarak yağ sistemine parçacık bırakabilmesi, birçok kullanıcı için en büyük endişelerden biri haline geldi. Şimdi ise bu soruna alternatif olabilecek yeni bir dönüşüm kiti otomobil dünyasında dikkat çekmeye başladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu içerikte 1.2 PureTech motorlar için geliştirilen zincir dönüşüm kitinin ne sunduğunu, montaj sürecinin nasıl ilerlediğini, gerçekten güvenilir olup olmadığını ve böyle bir işlemi yaptırmadan önce bilinmesi gereken önemli detayları birlikte inceleyeceğiz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

1.2 PureTech motorlarda yağlı kayış sorunu neden konuşuluyor?

1.2 PureTech motorlarda kullanılan triger kayışı, klasik sistemlerden farklı olarak motor yağı içinde çalışıyor. Üreticinin amacı sürtünmeyi azaltmak ve daha sessiz bir çalışma sağlamak olsa da zamanla kayışın yapısının bozulması bazı motorlarda ciddi problemlere yol açabiliyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Aşınan kayıştan kopan küçük parçalar yağ kanallarını ve yağ pompası süzgecini tıkayabiliyor. Bunun sonucunda yağ basıncının düşmesi ve motorun zarar görmesi gibi riskler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle PureTech motor denildiğinde ilk akla gelen konulardan biri uzun süredir yağlı triger kayışı oluyor.

Peki zincir dönüşüm kiti tam olarak nedir?

Dönüşüm kitini Hollanda merkezli Pro Chain isimli firma geliştiriyor. Şirket, özellikle zamanlama (timing) sistemleri üzerine çalışan bir üretici ve PureTech motorlar için özel olarak tasarlanmış zincir dönüşüm kitlerini ön siparişe açmış durumda. Dönüşüm için gereken tüm parçalar birlikte geliyor. Kitin içinde;

Zamanlama zinciri (Timing Chain)

Zincir dişlileri (Sprocket)

Zincir gergisi (Tensioner)

Zincir kızakları (Guide Rails)

Yağ besleme hattı

Gerekli bağlantı ve montaj parçaları yer alıyor. Yani mevcut yağlı kayış sistemi tamamen sökülerek yerine zincir sistemi kuruluyor.

Pro Chain'in açıklamasına göre dönüşüm, motor bloğunda kalıcı bir modifikasyon gerektirmiyor. Firma, montaj sürecinin standart bir triger değişimine benzer zorlukta olduğunu ifade ediyor. Yine de işlem, motorun zamanlama sistemine doğrudan müdahale edildiği için deneyimli servisler tarafından yapılmalı.

Yağlı kayış zincire nasıl çevriliyor?

Bu işlem standart bir triger değişimi kadar basit değil. Öncelikle motorun ön kısmı sökülüyor ve mevcut kayış sistemi tamamen çıkarılıyor. Ardından zincir sistemi için gerekli dişliler, gergi mekanizması ve diğer parçalar monte ediliyor.

Montaj tamamlandıktan sonra motor zamanlaması yeniden ayarlanıyor ve sistemin doğru çalıştığı kontrol ediliyor. Bu nedenle işlemin, PureTech motor konusunda deneyimli servisler tarafından yapılması büyük önem taşıyor.

Şirket şu an bireysel kullanıcılara satış yapmıyor. Satışlar yalnızca özel servisler, tamirhaneler, distribütörler ve otomotiv işletmelerine yapılıyor. Kit için Pro Chain'in açıkladığı başlangıç fiyatı 829 euro. Hollanda KDV'siyle birlikte fiyat yaklaşık 1.003 euroya ulaşıyor. Türkiye'de ithalat, vergiler ve işçilik eklendiğinde özel servislerde toplam maliyetin 100-150 bin TL bandına çıkabileceği tahmin ediliyor.

Dönüşüm gerçekten güvenli mi?

Teorik olarak zincir sistemi, doğru parçalar ve doğru montajla uygulandığında oldukça dayanıklı bir çözüm sunabiliyor. Zincirler genellikle kayışlara göre daha uzun ömürlü oluyor ve periyodik değişim ihtiyacı daha düşük seviyede kalıyor.

Bununla birlikte bu dönüşüm henüz Stellantis tarafından tüm pazarlarda resmi bir fabrika çözümü olarak sunulmuyor. Bu nedenle kullanılan kitin kalitesi, montajı yapan servisin deneyimi ve uzun dönem kullanım verileri dönüşümün başarısını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Kimler bu dönüşümü düşünebilir?

Özellikle garanti süresi sona ermiş ve uzun yıllar kullanılması planlanan PureTech motorlu araç sahipleri bu dönüşümü değerlendirebilir. Ancak her motor kodunun uyumlu olmayabileceği unutulmamalı. Dönüşüm kararı verilmeden önce aracın motor kodunun ve kit uyumluluğunun mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Garanti kapsamındaki araçlarda ise üreticinin önerdiği bakım planına sadık kalmak ve yetkili servis görüşü almak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.