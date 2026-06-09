Yangın Riski Nedeniyle 1,3 Milyon Jeep Otomobil Geri Çağrıldı!

Stellantis bünyesindeki Jeep, 1,3 milyon aracını geri çağırdı. Araçlarda yangın riski tespit edildi.

Otomobil devleri, araçlarda yaşanan problemlerden dolayı sık sık geri çağırma uygulamasına gidebiliyor. Şimdi ise popüler bir marka olan Jeep’ten bu tarz bir hamle geldiği açıklandı.

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Stellantis bünyesinde faaliyetlerini sürdüren firma, toplamda 1,3 milyon adet otomobilini geri çağırdığını duyurdu. Bu araçların dünya çapında SUV ve kamyonetlerden oluştuğu bildirildi.

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Yangın riski nedeniyle geri çağrıldı

Açıklamalara göre Stellantis, tespit edilen yangın riski nedeniyle 1,3 milyon otomobili geri çağırma kararına gitti. Riskin, elektrikli hidrolik direksiyon pompası kablolarındaki bir elektrik bağlantı sorunu nedeniyle ortaya çıktığı ve nadir durumlarda da olsa yanıcı maddelerin aşırı ısınmasına ve potansiyel olarak araçta yangına yol açabileceği ifade edildi.

Geri çağırmanın 2021 ila 2025 model yılı Jeep Wrangler ve Jeep Gladiator araçlarını kapsadığı aktarıldı. Firma, sorun giderilene kadar kullanıcıların araçlarını yapılardan ve diğer araçlardan uzağa park etmesini önerdi. ABD’de topla 1,08 milyon, Kanada’da 106 bin, Meksika’da 23 bin, diğer pazarlarda ise 125 bin araç etkilendi. Araçların inceleneceği, onarım veya değişim uygulaması yapılabileceği aktarılırken geri çağırmanın en geç temmuza kadar tamamlanacağı eklendi.