1 Milyon Yazılımcı projesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Peki 1 milyon yazılımcı projesine nasıl başvuru yapılır, eğitimlere nasıl kayıt olunur? Merak edilen tüm soruların yanıtlarını veriyoruz. Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın detaylarını açıkladığı 1 Milyon Yazılımcı projesine başvuru nasıl yapılır anlatıyoruz.

20 Nisan 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan 1 Milyon Yazılımcı projesi için başvuru ve kayıt süreci başladı. 1 Milyon Yazılımcı projesinde çevrimiçi eğitim mantığı ile yazılım eğitimleri ücretsiz olarak verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde başlatılan 1 Milyon Yazılımcı projesi ile ilgili detaylar, 21 Nisan'da ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Peki devlet destekli 1 Milyon Yazılımcı projesine nasıl başvuru yapılır, nasıl kayıt olunur, proje kapsamında ihtiyaç duyulan pozisyonlar neler, eğitimin içeriğinde neler var? Gelin tüm bu sorulara birlikte bakalım.

1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne nasıl başvuru yapılır?

Adım #1: Buradaki bağlantıdan T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesine gidin.

Buradaki bağlantıdan gidin. Adım #2: Üyeliğiniz yok ise Kayıt Ol butonuna tıklayarak kayıt oluşturun.

Üyeliğiniz yok ise butonuna tıklayarak kayıt oluşturun. Adım #3: Kullanıcı Kayıt ekranında eski veya yeni kimlik bilgisi ile kayıt olma seçeneklerinden size uygun olanı seçin.

Kullanıcı Kayıt ekranında veya ile kayıt olma seçeneklerinden size uygun olanı seçin. Adım #4: Kimlik bilgilerinin ardından e-Posta, Cep Telefonu, Yaşadığınız Şehir ve Çalışma Şekli alanlarını doldurun.

Kimlik bilgilerinin ardından alanlarını doldurun. Adım #5: Kayıt ol butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Adım #6: e-Postanıza gelen aktivasyon bağlantısına tıklayın. (Aktivasyon linki, başvurunuz onaylandığı takdirde gelecektir.)

e-Postanıza gelen tıklayın. (Aktivasyon linki, başvurunuz takdirde gelecektir.) Adım #7: Şifrenizi belirleyin ve işleminiz tamam.

1 Milyon Yazılımcı projesi süreci nasıl işleyecek?

Proje içerisinde hangi alanlarda ders alınabilecek?

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre proje kapsamında genç yazılımcı adayları, BTK’nın eğitim portalı üzerinden eğitim alacaklar. Şu anda 13 kategori içerisinde 46.742 dakikadan oluşan toplamda 31 eğitim videosu hazır durumda. Çevrimiçi eğitim portalında Big Data (Büyük Veri), Block-Chain (Blokzincir), Office programları, Algoritma, Siber Güvenlik Veri Tabanı, Web Programlama ve Oyun Programlama alanlarındaki dersler şu anda ulaşılabilir durumda.

1 Milyon Yazılımcı projesi kapsamında istihdam nasıl sağlanacak?

Yazılımcı adayı gençlerin proje kapsamında aldıkları eğitim, hazırlayacakları özgeçmişlerine otomatik olarak eklenecek. Bu özgeçmişler de tüm firmaların erişimine açık olan bir havuzda toplanacak. Bu sayede yazılımcıya ihtiyacı olan firmalar ve şirketler buradan yazılımcı adaylarının özgeçmişlerine bakacak ve aradıkları yazılımcıyı kolayca bulabilecekler.

Proje kapsamında eğitim alan kişiler hangi alanlarda iş bulabilecek?

1 Milyon Yazılımcı projesi kapsamında eğitimini bitiren yazılımcı adayları, şu alanlarda iş bulma imkanına sahip olacak: İş Analisti, Network Uzmanı, Test Uzmanı, Web Tasarım Uzmanı, Bilgi Güvenliği Uzmanı, Siber Güvenlik Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yardım Masası uzmanı ve benzeri iş grupları.

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