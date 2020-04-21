Maliye Bakanından ‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’ Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu “1 milyonuncu yazılımcı” projesi hakkında Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonra yaptığı açıklamada, yazılım alanında yeni yeteneklerin yetiştirilmesi için başlatılacak projeyi duyurmuştu. Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan yazılım uzmanı yetiştirme projesi kapsamında 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı’nın dün duyurusunu yaptığı BTK Akademi tarafından eğitimleri verilecek “1 milyonuncu yazılımcı” projesi hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"Yazılımcı sayısı 1 milyona çıkarılacak"

Bakan Albayrak Twitter’da yaptığı açıklamada, uzun zamandır üzerinde çalışma yürütülen Türkiye’nin yazılım alanında kapasitesinin artırılmasını sağlayacak “1 milyonuncu yazılım” projesinin tamamlandığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı, şu anda Türkiye’de 140 bin yazılımcı olduğunu, yazılım sektöründe ara elaman ihtiyacı olduğunu söyledi. Yazılım alanında yetişmiş insan sayısının az olması nedeniyle bir insanın birden fazla iş yapmak zorunda olduğunu açıklayan Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesi ile sektörün bu alandaki açığını kapatılacağını söyledi.

Sene sonuna kadar eğitim sayısı 100’ün üzerine çıkacak

Albayrak, projenin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden yürütüleceğini açıkladı. BTK Akademi’nin şu anda 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimi olduğunu söyleyen Bakan Albayrak, yıl sonuna kadar eğitim sayısının 100’ün üzerine çıkacağını belirtti.

Eğitim programına katılmak isteyenlerin, izlemesi gereken yol da Berat Albayrak tarafından açıklandı. Eğitim programına katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapacaklar ve özgeçmiş bilgilerini dolduracaklar. Bilgileri dolduranlar, eğitimleri almaya başlayabilecekler.

BTK Akademinin online eğitim platformunda şu anda Algoritma, Big data, Bilgisayar programlama, Block Chain, İş zekası, İşletim sistemi, Mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun programlama, proje yönetimi, Siber güvenlik, Veritabanı, Web programlama alanlarında eğitimler bulunuyor.

Eğitim alanların, aldıkları eğitim ve bu eğitimlerden kazandıkları başarıların özgeçmişlerine ekleneceğini açıklayan Bakan Albayrak, öğrencilerin özgeçmişlerinin daha sonra bir havuzda toplanacağını açıkladı. Havuzda toplanan özgeçmişler, yazılım alanında çalışan şirketlere sunulacak. Şirketler bu havuz üzerinden ihtiyacı olan yazılımcılara ulaşabilecekler.

Gençlere de çağrıda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum, ister lisede ister üniversitede gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarında sizlere büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Hem kendinizi hem ülkemizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya taşıyalım” dedi.