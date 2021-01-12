Sosyal Medya Fenomenlerine 'Korsan Çekiliş' Soruşturması

Sosyal medyada furya haline gelen çekilişler, fenomenlerin başına iş açtı. Aralarında Reynmen, Jahrein, Pqueen ve Enes Batur gibi isimlerin bulunduğu 10 fenomen hakkında soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, söz konusu çekilişlerin yasa dışı ve bunun bir suç olduğunu ileri sürüyor.

Ülkemizdeki sosyal medya fenomenleri, bir süredir yeni bir "çekiliş" furyası başlattılar. Birbirleriyle iş birliği yapan fenomenler, bu çekilişlerle de evlerden arabalara kadar onlarca ödül dağıtıyorlar. Ancak son dönemlerde iyiden iyiye artan çekilişler, bazı sosyal medya fenomenlerinin başına bela olmuş gibi görünüyor. Edinilen bilgilere göre Türkiye'nin en bilindiklerinden olan 10 sosyal medya fenomeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Dilek Yaman Demir tarafından hazırlanan bir habere göre sosyal medya fenomenlerine soruşturma açılmasının nedeni, düzenlenen çekilişin herhangi bir yasal dayanağa oturtulmamış oluşu. Yani fenomenler, bu çekilişleri düzenlerken resmi izinleri almamış, tabiri caizse "korsan çekiliş" düzenlemişlerdi. Haliyle de Milli Piyango’ya bağlı şans oyunları yönetmeliğine aykırı hareket eden fenomenler, suç işlemiş oldular. Bu tür bir suçun cezası ise azımsanacak gibi değil.

Reynmen, Enes Batur, Kendine Müzisyen ve Unlost da soruşturma kapsamında

Edinilen bilgilere göre hakkında soruşturma başlatılan isimler arasında Reynmen, Başak Karahan, Kendine Müzisyen lakaplı Kemal Can Parlak, Unlost olarak bildiğimiz Cantuğ Özsoy, kısa bir süre önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eğlenceli bir diyalog kuran Pelin Baynazoğlu (Pqueen), namıdiğer Jahrein, Tamer Yeşildağ ve Enes Batur bulunuyor.

İnternet fenomenlerini neler bekliyor?

İlgili yönetmeliğe baktığımızda, yasal izin almadan çekiliş düzenlemenin yasak olduğunu görüyoruz. Kanuna aykırı olarak hareket edilmesi durumunda ise çekilişi düzenleyen kişiye 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası ve 2 yıla kadar da hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Açılan soruşturma kapsamında verilebilecek hapis cezası çok büyük bir ihtimalle uygulanmayacak olsa da idari para cezası, sosyal medya fenomenlerini zora sokacak gibi görünüyor.