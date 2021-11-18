100 Dolara Kadar İşlemlerde Kimlik Beyanı Gerekmeyecek

Ekim ayında hayatımıza girdiğinde endişeye yol açan dolar bozdururken kimlik ibrazı düzenlemesi ile ilgili yeni bir karar alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 100 dolar ve üzerindeki bozdurma işlemleri için kimlik ibrazını zorunlu hale getirmeye karar verdi.

Yetkililer, ekim ayı içerisinde aldıkları bir karar ile dolar bozdurmak isteyen vatandaşların kimliklerini ibraz etmelerini zorunlu hale getirmişlerdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre döviz bürolarına giden tüm vatandaşlar, bu uygulamaya zorunlu olarak uyacaklardı. Ancak şimdi, konuyla ilgili yeni bir karar çıktı. Devlet, geçtiğimiz ay aldığı kararı değiştirdi. Söz konusu değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme, kimlik ibraz işleminin koşullarını esnetti. Buna göre 100 doların altındaki işlemler için kimlik ibraz uygulaması kaldırıldı. Geçtiğimiz ay yürürlüğe girdiğinde tepki çeken uygulama, alınan yeni kararla değiştirilmiş oldu.

İşte Resmi Gazete'deki o karar

Açık konuşmak gerekirse geçtiğimiz ay alınan karar, sektörde endişeye yol açmıştı. Döviz ile çok fazla haşır neşir olan vatandaşlar, bu kararın alınmasından endişe duymuşlardı. Alınan karar ise o dönem çok tartışılan uygulamayı esnetmiş oldu. Ancak bu kez de farklı bir soru işareti ortaya çıktı. Kimlik ibrazından kaçmak isteyen bir birey, 99 dolarlık işlemi defalarca tamamlarsa ne olacak?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemede şu ifadelere yer veriliyor:

...20 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “tüm işlemlerde” ibaresi “100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için” şeklinde değiştirilmiştir.