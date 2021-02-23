Pazar günü gördüğü zirveden bu yana düşüş trendinde olan Bitcoin, 45 bin dolar seviyelerine gerilemiş durumda. Dahası, neredeyse tüm popüler kripto para birimlerinde büyük bir düşüş söz konusu.

Kripto para dünyası, son ayların en büyük düşüşlerinden birini yaşıyor. Başta dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin olmak üzere en popüler 100 kripto para biriminden 95’i, son 24 saatte değer kaybetmiş durumda.

Dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin, 58.330 dolar ile tarihinin en yüksek değerini gördükten yalnızca bir gün sonra yüzde 17’nin üzerinde değer kaybederek 45 bin dolar seviyelerine gerilemiş durumda. Ayrıca ikinci en popüler kripto para birimi olan Ethereum da yüzde 23 değer kaybetti ve yeniden 1400 dolar seviyelerine düştü.

Bitcoin'in piyasa değeri 24 saatte 201 milyar dolar düştü

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de inceleyebileceğiniz üzere en popüler 10 kripto para biriminin tamamı son 24 saatte değer kaybetmiş durumda. Ayrıca son bir haftanın verilerine baktığımızda da yalnızca Binance Coin’in değer kazandığını görüyoruz.

Geride bıraktığımız pazar günü toplamda 1,766 trilyon dolarlık rekor değere ulaşan kripto para borsası, son 24 saatte yaşanan büyük düşüş ile birlikte 359 milyar dolarlık değer kaybına uğradı ve kripto para birimlerinin piyasa değeri yeniden 1,407 trilyon dolar seviyesine geriledi. En büyük kayıp ise 201 milyar dolar ile Bitcoin’de gerçekleşti.

Bu büyük düşüş, Bitcoin’e bu hafta başında yatırım yapmayı düşünenleri epey zarara uğratmış olsa da yıl 29 bin dolardan giriş yapan Bitcoin, yatırımcılarına yılbaşından bu yana yüzde 64 kazandırmış durumda. Tabi bu kazanç, Bitcoin’in değeri düşmeye devam ettikçe azalacak.