Elon Musk, Yalnızca Bir Günde 15 Milyar Dolar Kaybetti

Tesla'nın hisselerinin yüzde 8,6 oranında düşmesi, Elon Musk'ın 15 milyar dolar kaybetmesine yol açtı. Bitcoin'le ilgili yaptığı "yüksek fiyat" açıklamasından sonra Bitcoin'de başlayan düşüş, 1,5 milyar dolarlık Bitcoin tutan Tesla'yı da doğrudan etkilemiş oldu.

Dünyanın en zengin insanları listesinin zirvesi, son birkaç haftadır sürekli olarak el değiştiriyor. Elon Musk ile Jeff Bezos arasındaki rekabet, ikilinin sahip olduğu şirketlerin mali değerlerine göre hareket ediyor. Ancak Tesla'nın sahibi Elon Musk, sıkı bir Bitcoin yatırımcısı olması nedeniyle de Bezos'a göre hem çok daha fazla kazanıyor hem de çok daha fazla kaybediyor. Gelen son haberler, Elon Musk'ın yalnızca bir günde 15 milyar dolar kaybettiğini gözler önüne seriyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın hisse senetleri dün, yüzde 8,6 oranında düşüş yaşadı. Bu da Musk'a 15 milyar dolara mal oldu. Yaşanan düşüşün yalnızca iki hafta önce duyurulan 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alımından sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Çünkü Bitcoin de dün, çok ciddi bir düşüş yaşadı ve hala toparlanabilmiş durumda değil.

Bitcoin ve Tesla yatırımcıları, düşüşte birbirlerini mi etkiledi?

Aslına bakacak olursak her şey Elon Musk'ın hafta sonunda yaptığı bir Twitter paylaşımı ile başladı. Bitcoin ve Ethereum'un fiyatının çok yüksek olduğunu söyleyen Musk, düşüşün fitilini ateşlemiş oldu. Bitcoin'deki yükseliş rallisinin sona erdiğini düşünen milyonlarca yatırımcı, Bitcoin'lerini 55 bin doların üzerinde elden çıkardılar. Ancak bu durumda en çok kaybeden de Elon Musk'ın ta kendisi oldu.

Elon Musk'ın para kaybetmesine yol açan tek şey, Bitcoin'deki düşüş değildi. Geçtiğimiz günlerde Twitter'dan bir açıklama yapan Musk, Tesla Model Y SUV'un rafa kaldırıldığını söylemişti. Bu da Tesla'nın hisselerine doğrudan bir etki yaptı. Ayrıca yapılan açıklamalar sonrasında Bitcoin'de yaşanan düşüşün hem Bitcoin hem Tesla yatırımcısını kızdırıp, ortak paydadaki kişilerin satış yapmasına yol açmış da olabilir. İşte tüm bunlar, Elon Musk'a çok ciddi seviyede para kaybettirmiş oldu.