Karadeniz Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu’nun düzenlediği 11. Kariyer Gelişim Günleri bugün başlıyor. Toplam 2 gün sürecek olan etkinliğe katılım ücretsiz olacak ve katılanlara sertifika verilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu’nun düzenlediği “Karadeniz Bölgesi’nin En Büyük Öğrenci Etkinliği” olan Kariyer Gelişim Günleri başlıyor. Bu yıl 11.’si düzenlenecek olan etkinlik, 27-28 Mayıs tarihlerinde çevrimiçi olarak VES Virtual platformunda gerçekleştirilecek.

Toplam 2 gün sürecek olan 11. Kariyer Gelişim Günleri, üst düzey yöneticiler ile öğrencileri buluşturmayı ve öğrencilerin edindikleri kazanımlarla kariyerlerine yön vermelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

11. Kariyer Gelişim Günleri’nde kimler var?

Kariyer Gelişim Günleri’nde yer alacak katılımcıların listesi şu şekilde:

27 Mayıs 2021 Perşembe

12.00 – 12.45: Eylem Gül Kocaman – Türk Telekom

13.00 – 13.45: Müge Kaltalı – Aselsan

14.00 – 14.45: Bülent Oğuz – Akbank

15.30 – 16.15: Utku Ülgen – LC Waikiki

16.30 – 17.15: Kandan Özgür Gök – Universal Robots

28 Mayıs 2021 Cuma

12.00 – 12.45: Sabrican Odabaşı – Atlas

13.00 – 13.45: Kaan Bobaç – Huawei

14.00 – 14.45: Ender Demiray – EAE

15.30 – 16.15: Yeşim Pınar Kitapçı – Koç Finans

16.30 – 17.15: Türk Havacılık Uzay Sanayii Kariyer Ekibi

Ücretsiz ve sertifikalı olan 11. Kariyer Gelişim Günleri’ne kaydolmak için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.