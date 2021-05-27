11. Kariyer Gelişim Günleri Bugün Başlıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu’nun düzenlediği “Karadeniz Bölgesi’nin En Büyük Öğrenci Etkinliği” olan Kariyer Gelişim Günleri başlıyor. Bu yıl 11.’si düzenlenecek olan etkinlik, 27-28 Mayıs tarihlerinde çevrimiçi olarak VES Virtual platformunda gerçekleştirilecek.
Toplam 2 gün sürecek olan 11. Kariyer Gelişim Günleri, üst düzey yöneticiler ile öğrencileri buluşturmayı ve öğrencilerin edindikleri kazanımlarla kariyerlerine yön vermelerine yardımcı olmayı hedefliyor.
11. Kariyer Gelişim Günleri’nde kimler var?
Kariyer Gelişim Günleri’nde yer alacak katılımcıların listesi şu şekilde:
27 Mayıs 2021 Perşembe
- 12.00 – 12.45: Eylem Gül Kocaman – Türk Telekom
- 13.00 – 13.45: Müge Kaltalı – Aselsan
- 14.00 – 14.45: Bülent Oğuz – Akbank
- 15.30 – 16.15: Utku Ülgen – LC Waikiki
- 16.30 – 17.15: Kandan Özgür Gök – Universal Robots
28 Mayıs 2021 Cuma
- 12.00 – 12.45: Sabrican Odabaşı – Atlas
- 13.00 – 13.45: Kaan Bobaç – Huawei
- 14.00 – 14.45: Ender Demiray – EAE
- 15.30 – 16.15: Yeşim Pınar Kitapçı – Koç Finans
- 16.30 – 17.15: Türk Havacılık Uzay Sanayii Kariyer Ekibi
Ücretsiz ve sertifikalı olan 11. Kariyer Gelişim Günleri’ne kaydolmak için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.