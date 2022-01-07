Türkiye'deki ekonomik koşullar, tüketicilerin teknolojik ürünlerden uzaklaşmasına yol açtı. Zira dolar kuruna bağlı olarak teknolojik ürünlerin fiyatı iyiden iyiye yükseldi. Peki iPhone fiyatları, asgari ücret karşısında nasıl değişti?

2021'de en çok konuştuğumuz konuların başında, hiç şüphesiz ekonomi yer aldı. Pek çok nedenden ötürü zaten kırılgan olan Türkiye ekonomisi, pandemi etkisiyle de iyiden iyiye zora girdi. Enflasyonun her geçen ay yeni bir rekor kırdığı 2021, belki de en çok teknoloji tutkunlarını etkiledi. Zira doğrudan dolar kuruna bağlı olan teknolojik ürünlerin fiyatı, 2021'de hiç olmadığı kadar yükseldi. Tabiri caizse eskiden araba alabildiğimiz paralara, şimdilerde yalnızca bir akıllı telefon alabilir hale geldik.

Şimdi sizlerle, bir iPhone satın almanın ne kadar değiştiğinden bahsedeceğiz. 2020'nin sonlarında piyasaya sürülen iPhone 12 ile 2021'in sonlarında piyasaya sürülen iPhone 13'ün fiyatlarına bakıp, bu fiyatların asgari ücret karşısında ne durumda olduğunu kıyaslayacağız. Hazırsanız, bir iPhone satın almanın bir yılda nasıl değiştiğini göreceğimiz o hesaplamalara hep birlikte bakalım.

Asgari ücrete göre iPhone satın alabilme gücü nasıl değişti?

İçeriğimize devam etmeden önce, nasıl bir hesap yapacağımızı detaylandıralım. Önce, 1 Ocak 2021'de olduğumuzu ve asgari ücretin de net 2.825 TL olduğunu varsayacağız. Sonra da sırasıyla iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerini kaç ayda satın alabileceğimize bakacağız. Ardından da 1 Ocak 2022'ye gelip, güncel fiyatlar üzerinden yeni bir hesaplama yapacağız. Bu kez 4.250 TL olan asgari ücret üzerinden iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max satın almaya çalışacağız. Bu arada, Apple'ın iPhone 12 ve iPhone 13 için fiyatları sabit tuttuğunu belirtelim. Yani dolar kazanan bir ABD'li, 2021 yılında iPhone 12 satın aldığı paraya şimdi iPhone 13 satın alabiliyor. Hazırsanız başlayalım...

iPhone 12, 2021'de kaç asgari ücrete denk geliyordu?

iPhone 12 mini 64 GB - 9.999 TL: 4 asgari ücret (Satın aldıktan sonra 1.301 TL kalıyor.)

(Satın aldıktan sonra 1.301 TL kalıyor.) iPhone 12 64 GB - 10.999 TL: 4 asgari ücret (Satın aldıktan sonra 301 TL kalıyor.)

(Satın aldıktan sonra 301 TL kalıyor.) iPhone 12 Pro 128 GB - 14.999 TL: 6 asgari ücret (Satın aldıktan sonra 1.951 TL kalıyor.)

(Satın aldıktan sonra 1.951 TL kalıyor.) iPhone 12 Pro Max 128 GB - 16.999 TL: 7 asgari ücret (Satın aldıktan sonra 2.776 TL kalıyor.)

iPhone 13, 2022'de kaç asgari ücrete denk geliyor?

iPhone 13 mini 128 GB - 14.799 TL: 4 asgari ücret (Satın aldıktan sonra 2.201 TL kalıyor.)

(Satın aldıktan sonra 2.201 TL kalıyor.) iPhone 13 128 GB - 16.299 TL: 4 asgari ücret (Satın aldıktan sonra 701 TL kalıyor.)

(Satın aldıktan sonra 701 TL kalıyor.) iPhone 13 Pro 128 GB - 21.499 TL: 6 asgari ücret (Satın aldıktan sonra 4.001 TL kalıyor.)

(Satın aldıktan sonra 4.001 TL kalıyor.) iPhone 13 Pro Max 128 GB - 23.999 TL: 6 asgari ücret (Satın aldıktan sonra 1.501 TL kalıyor.)

Yaptığımız hesaplar, geçtiğimiz yıl iPhone 12 satın alan bir vatandaş ile bu yıl iPhone 13 satın almak isteyen bir vatandaşın aynı süre boyunca çalışması gerektiğini ortaya koyuyor. Hatta 2022'de iPhone 13 satın aldığınızda, cebinize daha fazla para kalıyor. Yalnız, dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bu yıl 4 aylık maaşını iPhone 13'e vermeyi göze alabilen bir vatandaş, 64 GB yerine 128 GB kapasiteli bir akıllı telefona sahip olmuş olacak... Bu da yalnızca depolama alanı açısından bile iPhone 13'ün daha avantajlı olduğunun açık bir göstergesi...