Android’in kurucu üyelerinden biri olan Hiroshi Lockheimer, Apple’ın iMessage uygulamalarında RCS standardını benimsemiyor olmasını sert bir dille Twitter üzerinden eleştirdi. Android’in resmi hesabı da paylaşımı retweet’ledi.

Google’ın en ayrılmaz parçalarından biri olan yazılım mühendisi ve yönetici Hiroshi Lockheimer, aynı zamanda Android ekibinin kurucu üyelerinden de birisi. Geçtiğimiz yıllarda Apple’ın Android ile işbirliği yapmaya direnerek SMS, MMS ve aramalarını ‘uygulama’ tarzında yansıtan RCS standardını uygulamıyor olmasını eleştiren Lockheimer, bu sefer daha sert bir tondan eleştirilerini dile getirdi.

RCS standardının daha da yaygın olarak kullanılması için birçok kez konuşan Lockheimer, iMessage’ın kullanıcılar üzerindeki etkisini ele aldı. Android kullanıcılarının iOS kullanıcıları tarafından ‘dışlanıyormuş’ gibi bir havanın yaratıldığı ifade edilirken Apple’ın bir nevi ‘arkadaş baskısı’ yaratarak kendi platformlarına geçiş yapmaya ittiğini belirtiyor.

‘Ürünlerini satmak için arkadaş baskısını kullanıyorlar’

Geçtiğimiz dönemde haber başlıklarını süsleyen Apple ve Epic Games arasındaki davada Android ile ilgili de bazı açıklamalar yapılmıştı. Apple’ın etkinliklerinden sorumlu iş adamı Phil Schiller, 2016 yılında “iMessage uygulamalarını Android’e taşımanın bize yarardan çok zararı olur” açıklamasında bulunurken yazılım departmanı başında görev alan Craig Federight da benzer ifadeler kullanarak “iMessage’ın Androide geçmesi; iPhone kullanan ailelerin çocuklarına Android almasının önündeki engeli kaldırmak demektir” demişti.

Platformlar arası mesajlaşmaya olanak tanımayan tek platform olan iMessage’ı Twitter üzerinden eleştiren Lockheimer, önceden yapılan yorumları da hedef alarak “Apple’ın bu kapalı duruşu bilinen bir strateji. Reklamcılık anlayışında hümanizm ve eşitlik ilkelerini benimseyen bir şirketin ‘arkadaş baskısını kullanarak’ ve ‘daha değersiz hissettirerek’ ürünlerini satmaya çalışması samimiyetsizliktir. Bunu düzeltmek için standartlar mevcut” ifadelerini kullandı.

Android de Lockheimer’ı retweet’ledi:

“iMessage’ın ‘daha değersiz hissettirme’ girişimi son bulmalı. Mesajlaşmak bizi bir araya getirmeli ve bunun için çözümler mevcut. Gelin, bu durumu tek bir endüstri halinde düzeltelim.”

Geçtiğimiz yıllarda Google yetkililerinden de tanınan isimler konuya dair açıklamalarda bulunmuş ve Apple’ın RCS standartlarını benimsemesi gerektiğini belirtmişti. Önümüzdeki dönemde bu alanda yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın…