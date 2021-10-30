19 Bin Kişi, 250 Bin Dolar Ödeyip TC Vatandaşı Oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 19 bin kişinin 250 bin dolarlık gayrimenkul satın alarak TC vatandaşı olduğunu açıkladı.

Günümüzde pek çok ülke, belli bir meblağ üzerinde gayrimenkul alanlara vatandaşlık veriyor. Bu uygulama pek tabii ki ülkemizde de mevcut.

Türkiye’de 250 bin dolar ve üzeri değerde gayrimenkul alan kişiler bu uygulamadan faydalanarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma hakkı kazanıyor. Son 4 yılda bu şekilde vatandaşlık alanların sayısı ise azımsanmayacak derecede fazla.

19 bin kişi vatandaşlık aldı

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 2018-2021 yılları arasında toplam kaç kişinin bu uygulamadan yararlandığını sormuştu.Bakanlık ise bu soruyu cevapsız bırakmadı ve kaç kişinin vatandaşlık hakkı kazanıp kaç adet taşınmaz gayrimenkulün satıldığını açıkladı. Bakanlıktan gelen cevaba göre bu yıllar arasında 19 bin 630 yabancı gerçek kişi 250 bin dolar ve üstü değerde gayrimenkul alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaya hak kazandı.

Açıklanan bilgilere göre 19 bin 630 kişi, toplamda 30 bin 358 adet gayrimenkul satın aldı. Bu gayrimenkullerden 1.218 tanesi arsa iken geriye kalan 29.140 gayrimenkul ise konut ve işyeri olduğu belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen açıklamanın ardından Erkan Aydın, “Ülkemiz, yabancılar için batan geminin malları gibi oldu.” ifadelerini kullandı.