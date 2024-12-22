Bazı canlılar, onlarca hatta yüzlerce yıl yaşayabilirken bazıları için bu süre birkaç gün, hatta birkaç saattir. Peki en kısa ömre sahip 10 hayvan hangileridir?

Eğer listenin başında bir kelebek türü olduğunu düşünüyorsanız, şimdiden söyleyelim yanıldınız! Birazdan göreceğiniz canlılar, sizi epey şaşırtacak!

Hazırsanız, başlayalım.

1. Mayfly (Mayıs Sineği): 24 saatten kısa

Mayfly isimli canlılar, isimlerini Yunanca “bir gün yaşamak” anlamına gelen ‘ephemeros’ ve kanatlar anlamına gelen ‘preta’ kelimelerinden alır. Bu isim, onların yalnızca bir gün yaşadıklarını düşündürse de aslında gerçek çok daha farklıdır.

Mayıs sineklerinin hayatta kalma süresi, 24 saat bile sürmez. Hatta bazılarının yaşam süresi, yalnızca 90 dakikadır. Tuhaf olan ise bu sineklerin, sindirim sistemine sahip olmamasıdır. Yetişkinliğe ulaştıklarında tek amaçları üremek ve ardından yaşam döngüsünü sonlandırmak olur.

Fakat larva evreleri dahil edilirse, yaşam süreleri bir yıla kadar uzayabilir. Ancak onlar yine de yetişkinliğe ulaştıktan sonra en az yaşayan canlılardır.

2. İşçi arı: 5-7 hafta

Arıların yaşam süresi, aslında aralarındaki hiyerarşiye bağlıdır. Örneğin kraliçe arılar birkaç yıl yaşarken, işçi arılar sadece 5 ila 7 hafta arasında hayatta kalırlar. İşçi arılar, kovanın işleyişinin sürdürmek için sürekli olarak çalışırlar ve dişi olmalarına rağmen üreme yetenekleri yoktur.

Onlar, bu kısa hayatları boyunca yiyecek toplar, koloniyi savunur ve kovanın temizliğini sağlar. Onların bu çalışkanlığı ise tüm koloniyi hayata bağlar.

3. Cüce kaya balığı: 59 gün

Oldukça az yaşayan bir balık türü olan cüce kaya balıklarının, yalnızca 59 günlük bir ömrü vardır. Onlar genellikle Pasifik ve Hint Okyanusları’ndaki mercan resiflerinde yüzer ve Guinness Dünya Rekorları’na göre en kısa ömürlü omurgalılardır. Boyutları da oldukça küçüktür.

4. Gümüş güve: 2 ay

Gümüş güveler, belki de en acıklı yaşam döngüsüne sahip canlılardır. Onlar, kozalarından çıktıktan sonra sadece bir hafta hayatta kalırlar. Çünkü ağızları olmadığı için ne yazık ki beslenemezler.

Yetişkinlik dönemlerini ise tamamen eş bulmaya ve üremeye adarlar. Ayrıca gümüş güvelerin yaşam süresini tüm evreleriyle değerlendirdiğimizde, yani tırtıl ve koza aşamalarını da kattığımızda yaşam süreleri 2 ayı bulur.

5. Labord bukalemunu: 4-5 ay

Labord bukalemunları, ağırlıklı olarak Madagaskar’ın kurak bölgelerinde yaşarlar ve dünyanın ev kısa ömürlü, tetrapod sınıfına ait canlılarıdır. Onlar, yaşamlarının büyük bir kısmını embriyo olarak sürdürürler ve yağmurların başlamasıyla, yumurtadan çıkarlar.

Oldukça hızlı büyüyen yavru Labord bukalemunlar, yaklaşık iki ay içine üremeye başlarlar. Mart ayı geldiğinde ise yaşamlarını sonlandırırlar.

6. Nothobranchius furzeri: 4-6 ay

Mozambik ve Zimbabve göletlerinde yüzen bu balıklar, doğduktan yalnızca birkaç hafta sonra üreme yetisine ulaşır, yağmurların başlamasıyla doğurur ve ortalama 4-6 ay içinde de ölür.

Fakat bu balıkların embriyoları, kuraklık döneminde diapoz ismi verilen bir uyku durumuna geçerek aylarca hatta yıllarca dayanabilir. Oldukça şaşırtıcı değil mi?

7. Karayip cüce ahtapotu: 4-12 ay

Bu canlılar, boyut olarak küçük olsalar da oldukça çarpıcı yeteneklere sahip. Genellikle Karayipler ve Meksika Körfezi’nin sıcak sulardan yaşayan bu minik ahtapotlar, yaklaşık 30 gram ağırlığında ve 14 cm uzunluğundadır.

Âdeta kamuflaj ustaları olan bu canlılar, sahip oldukları kısa yaşam süreleri boyunca hızlı bir olgunlaşma süreci geçirirler. Ek olarak, 4 ila 12 aylık yaşam süreleri boyunca yalnızca bir kez çiftleşirler.

8. Yeni Gine Amau kurbağası: 6-12 ay

Bu canlı, görselden de tahmin edebileceğiniz üzere 7,7 milimetre ile dünyanın en küçük omurgalısıdır. Papua Yeni Gine’nin yağmur ormanlarında keşfedilen bu kurbağa, o kadar küçüktür ki yaprakların arasında kaybolur.

2010 yılında keşfedilen bu tür, oldukça küçük olmasına rağmen yine de 6 ila 12 ay hayatta kalmayı başarır.

9. Ev faresi: 12-18 ay

Ev fareleri, yani sokaklarda dolaşan ve bazen evlerimize giren bu canlıların ömrü, bulundukları ortama göre değişiklik gösterir. Eğer bu fareler evcilleştirilir ve evde gönüllü olarak bakılırsa 2 yıl kadar yaşayabilir.

Ancak vahşi doğada yaşayan bir farenin ömrü, en fazla 18 aydır. Onlar doğal bir yırtıcı ile karşılaşmadıkları takdirde ve etrafta yiyecek buldukları sürece hayata tutunabilirler.

10. Fresno kanguru sıçanı: 10 ay - 3 yıl

En kısa ömürlü hayvanlar listesinin son canlısı, Kaliforniya’nın San Joaquin Vadisi’nde doğup büyüyen Fresno kanguru sıçanlarıdır. Onlar, enerjik zıplamalarıyla bilinirler ve aslında ortalama yaşam süreleri 10-12 aydır.

Fakat bazı canlıların, 3 yıla kadar hayatta kaldığı görülür. Bu sıçanlar, vahşi doğanın sunduğu tüm zorluklara rağmen çeviklilikleri ve dayanıklılıklarıyla adından söz ettirirler.

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