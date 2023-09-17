Chevrolet tarafından 1950’li yıllarda piyasaya sunulan Bel Air modelini bugün bir efsane olarak anıyoruz ama bu model aynı zamanda döneminde de ikonik tasarımı ve benzersiz özellikleri ile otomobil dünyasında büyük ses getirmişti. 1957 Chevy Bel Air hakkında duyunca ona saygınızın daha da artacağı ilginç bilgilere gelin yakından bakalım.

Her otomobilseverin tutkunu olduğu bir marka, dönem ve model vardır. Klasik Amerikan arabası tutkunları için ise 1957 Chevy Bel Air bambaşka bir noktadadır. Chevrolet aslında 1950’li yılların ilk günlerinde Bel Air modellerini kullanıcılarla buluşturmuştu. Yıllar içinde değişen ve gelişen bu versiyonların zirve noktası ise bugün bir efsane olarak andığımız 1957 Chevy Bel Air oldu.

1957 Chevy Bel Air bir efsane çünkü size gülümsüyor hem de biraz korksanız bile hayranlıkla izlediğiniz bir canavar gibi gülümsüyor. Yolda görsek dönüp dönüp bakmaktan kendimizi alamayacağımız bu ikonik tasarım aynı zamanda güçlü bir motor sistemi ile de desteklenince model bir efsaneye dönüşüyor. Gelin 1957 Chevy Bel Air hakkındaki ilginç bilgilerden bazılarına yakından bakalım.

Efsane otomobil 1957 Chevy Bel Air modeline saygınızı daha da artıracak bilgiler:

Bel Air adı, Amerika’nın zengin bir mahallesinden geliyor.

1957 Chevy Bel Air, “Fakir Cadillac’ı” olarak anılırdı.

Rüyalarınıza girecek bir dış tasarımı var.

İlk 1957 Chevy Bel Air tanıtımı reklam efsaneleri arasındadır.

Farklı motor seçenekleri ile herkese hitap etti.

1957 Chevy Bel Air ile ister yolların yalnız kovboyu, ister bir aile babası olabilirdiniz.

Yeni yakıt sistemine güvenilmediği için eski sistem daha çok tercih edildi.

1957 Chevy Bel Air, her yiğidin gönlünde yatan bir aslan olarak otomobil efsaneleri arasındaki yerini aldı.

Bel Air adı, Amerika’nın zengin bir mahallesinden geliyor:

Konumuz 1957 Chevy Bel Air olsa da aslında Chevrolet ilk kez 1950 yılında Bel Air üretmeye başladı. 1952 yılına kadar ürettiği modellerin adı Bel Air Sport Coupe olarak geçiyordu. Bu ismi koymalarının tek amacı iki kapılı hardtop modelleri diğerlerinden ayırmaktı. Bel Air adı ise Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kentinde bulunan zengin bir mahalleden ilham alınarak konulmuştu. Çünkü bu modelin tam da oradaki havalı insanlara yakışır olduğunu düşünmüşlerdi.

1957 Chevy Bel Air, “Fakir Cadillac’ı” olarak anılırdı:

Adını bir zengin mahallesinden almasına rağmen 1957 Chevy Bel Air piyasaya çıktıktan sonraki uzun bir dönem boyunca “Fakir Cadillac’ı” olarak anıldı. Bunun nedeni, o dönem Cadillac marka otomobillerin lüksü temsil ediyor olmasıydı. Chevrolet’in ise böyle bir iddiası yoktu. Buna rağmen 1957 Chevy Bel Air, o dönem en üst model Cadillac ile aynı seçeneklere sahipti ama fiyat olarak ondan çok daha uygundu. Yani aslında döneminin en iyi özelliklerini uygun fiyata sunuyordu.

Rüyalarınıza girecek bir dış tasarımı var:

1957 Chevy Bel Air ile birlikte arka kanatlar hafifletildi ve ızgaradan öne çıkan farlarla uyumlu hale geldi. Corvette tarzındaki bu ızgara ona girişte de bahsettiğimiz canavar gülümsemesini kazandırdı. 115 inçlik dingil mesafesi onu yolunu bilen bir usta görünümüne sokarken 10 farklı renk kombinasyonu aracı kelimenin tam anlamıyla kişiye özel hale getiriyordu. Üstelik iç tasarımda da sunulan 23 farklı renk seçeneği sayesinde otomobili tıpkı evinizin bir odası gibi düzenlemek mümkün hale geliyordu.

İlk 1957 Chevy Bel Air tanıtımı reklam efsaneleri arasındadır:

Chevrolet, ikinci nesil Bel Air modeli olan 1957 Chevy Bel Air’i geliştirdikten sonra gazete ve dergilere tam iki sayfalık kocaman bir ilan verdi. Başlığı "Chevy Puts The Purr In Performance." olan bu ilanda model tanıtılıyordu. Tanıtımın detaylarında otomobilin bir kedi gibi sessiz bir şekilde yol aldığından, hızlanmak istediğinde ise kimsenin onu tutamadığından bahsediliyordu. Bu ilan dönemi için son derece iddialıdır çünkü o dönemde otomobillerin aslan gibi kükremesi en çok övünülen konulardan bir tanesiydi.

Farklı motor seçenekleri ile herkese hitap etti:

1957 Chevy Bel Air denilince herkesin aklına ilk gelen dış tasarım özellikleri olsa da aslında onu bu kadar sevdiren diğer bir özellik de alım sırasında kullanıcıya farklı motor seçenekleri sunuluyor olmasıydı. Yakıt tasarruflu daha küçük 3.5 litrelik ya da 3.9 litrelik sıralı altı silindirli bir motor seçebileceğiniz gibi V8 versiyonlarından birini de tercih edebilirdiniz. En popüler olan 8 silindirli motor seçeneği 4.3 litre 140 beygir ve 4.6 litre 200 beygir olabiliyordu. Bu seçenekler Chevy Corvette ile neredeyse aynıydı.

1957 Chevy Bel Air ile ister yolların yalnız kovboyu, ister bir aile babası olabilirdiniz:

Elbette bunu sağlayan medeni durumunuz değil, 1957 Chevy Bel Air’in motor ve şanzıman seçenekleriydi. Model, üç vitesli manuel şanzıman ile kullanıcılara sunuldu. Böylece bu güçlü aracın yoldaki hız performansının kontrolü tamamen sürücünün eline geçiyordu. 1957 Chevy Bel Air’in aynı zamanda otomatik iki vitesli Powerglide ve üç vitesli Turboglide seçenekleri de vardı. Bu sayede yalnızca şehir içinde yolun tozunu attırmak isteyenlere değil, ailesiyle uzun bir yolculuğa çıkmak isteyenlere de hitap etti.

Yeni yakıt sistemine güvenilmediği için eski sistem daha çok tercih edildi:

283 Chevy motoru ile özdeşleşen bir terim olmasına rağmen aslında Chevrolet mühendisleri 1957 Chevy Bel Air ve Chevy Corvette için de kullanılabilir Fuelie Ramjet enjeksiyon sistemleri geliştirmişlerdi. Mükemmel olmasa bile modelleri tutarlı ve hızlı bir şekilde çalıştırmayı başarıyordu. Yine de bu yeni bir enjeksiyon sistemiydi ve pek güvenen olmadığı için 1957 Chevy Bel Air alan çok az kişi bu seçeneği tercih etti. Üstelik bu seçenek ile alırsanız eski karbüratör sisteme dönmek çok zordu.

1957 Chevy Bel Air, her yiğidin gönlünde yatan bir aslan olarak otomobil efsaneleri arasındaki yerini aldı:

Chevrolet, Bel Air serisi üretmeye 1950 yılında başladı. 1957 Chevy Bel Air, bu serinin ikinci neslidir. Otomobil dünyasının gelişmesi ile birlikte bu model orta seviye bir donanım arabasından uygun fiyatlı bir sedana dönüşünce şirket 1975 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üretimini durdurdu. Kanada’da bir süre daha üretimi devam etse de 1981 yılına geldiğimizde Bel Air serisinin üretimi tamamen durmuştu. Bize kalan da 1957 Chevy Bel Air’in kubbedeki hoş sedası oldu.

Bir döneme damgasını vurmuş efsane otomobil modellerinden 1957 Chevy Bel Air ile ilgili ilginç detaylardan bahsettik. 1957 Chevy Bel Air modelini beğeniyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.