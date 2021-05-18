2. Ashrae Sektör Toplantısı, 25 Mayıs'ta Gerçekleştirilecek

Isıtma-soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sektörlerinin katılımcılara daha yakından tanıtılacağı 2. Ashrae Sektör Toplantısı başlıyor. Etkinlik, 25 Mayıs tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve katılımcılara sertifika verilecek.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Makine Mühendisliği öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen 2. Ashrae Sektör Toplantısı başlıyor. Isıtma-soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sektörlerinin katılımcılara daha yakından tanıtılacağı etkinlikle sektörün temsilcileri ile genç mühendislerin buluşturulması, böylece çevreye duyarlı bilinçli mühendislerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak hedefleniyor.

Bu sene 2.'si düzenlenecek olan etkinlik, 25 Mayıs 2021 tarihinde, 13.00-15.30 saatleri arasında Makine Mühendisliği Teknolojileri Kulübü YouTube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek. Katılımcılara sertifika verilecek olan etkinlikte ayrıca hediyeler de dağıtılacak.

2. Ashrae Sektör Toplantısı'nda kimler var?

Bu sene "Farklı Pencerelerden Aynı Manzara: İklimlendirme" temasıyla gerçekleştirilecek olan 2. Ashrae Sektör Toplantısı'nda yer alacaklar şu şekilde:

Prof. Dr. Atilla Bıyıkoğlu - Ashrae Turkish Chapter President "Ashrae Turkish Chapter Tanıtımı ve Faaliyetleri"

Ayşegül Eroğlu – Systemair HSK-Fabrika Müdürü "İklimlendirmede Dijitalleşme ve Yeşil Havalandırma"

Murat Ertem – BMC Otomotiv-R&D HVAC Team Leader "Araç İklimlendirmesi"

Hakan Acar- Friterm-Learn Coordinator "Kendini Tanı Geleceğini Yarat"

25 Mayıs 2021 tarihinde, 13.00-15.30 saatleri arasında Makine Mühendisliği Teknolojileri Kulübü YouTube kanalından gerçekleştirilecek olan 2. Ashrae Sektör Toplantısı hakkında detaylı bilgi edinmek ve etkinliğe kaydolmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.