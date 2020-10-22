200 TL Altına Satın Alabileceğiniz 15 Oyun Ekipmanı

Hem PC hem de mobil oyuncular için -günümüz şartlarına kıyasla- oldukça uygun bir fiyat barajı seçtik ve hoşunuza gidecek ürünleri belirledik. Listede 10 TL'den 200 TL'ye kadar 15 farklı oyun ekipmanı yer alıyor.

Oyun donanımlarının, konsolların ve oyunların fiyatları giderek yükseliyor. Oyuncular da bu dönemde aynı eğlenceyi daha uygun fiyatlı seçeneklerde arıyorlar ya da ellerindeki sistemlere sahip çıkmaya çalışıyorlar. Elbette en güncele ve en iyisine ulaşmanın hazzı bambaşka, ancak amaç eğlenmek ise farklı seçenekler de mevcut.

Bugün sizler için 200 TL altına alıp oyun zevkinizi katlayabileceğiniz ürünleri derledik. Listemizde hem PC hem de mobil oyuncular için çeşitli kullanışlı ürünlere yer verdik. Tüm ürünleri en pahalıdan en ucuza doğru sıraladık. Ürünlere ulaşmak için başlıklarına ya da açıklama bölümlerindeki linklere tıklayabilirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler!

Fiyat: 199,90 TL

Logitech'in belkide en popüler oyun ekipmanlarından birisi olan G300s, programlanabilir butonları, hassaslık ayarları ve özellikle de ele oturan tasarımı ile çok kullanışlı bir ürün, buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyat: 188,90 TL

İster telefon ister bilgisayarda kullanabileceğiniz bu ekipmanda toplamda 3 parça bulunuyor: Klavye, fare ve cihaza kablosuz bağlanmaları için bir Bluetooth alıcısı. Ürünün, özellikle mobil oyunlarda önemli bir avantaj sağlayacağının altını çizelim. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyat: 178 TL

Mobil oyunları kablosuz kulaklıklar ile oynamak tam bir çileye dönüşebiliyor. QCY'ın 65 ms gecikme süresi vadeden T5 modeli, bu sayede fiyatıyla rekabet ettiği diğer ürünlere kıyasla daha ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyat: 164 TL

Mekanik klavyelerin fiyatları malumunuz. Bu ürün ise mekanik klavye konforunu sadece 36 tuşlu yapısı ile sonuyor. Nasıl konsolarda oyun kolları varsa, bu klavye de PC'ler için bir oyun kolu görevi görüyor. Ürüne buradan ulaşmanız mümkün.

Fiyat: 145 TL

Mobil oyuncular, telefonların oyun düşmanı bataryaları nedeniyle yarı yolda kalabiliyor. Syrox'un 30.000 mAh'lik taşınabilir bataryası, 3.000 mAh kapasiteye sahip bir akıllı telefonu yaklaşık 10 defa %100'e kadar doldurabilir. Ürüne buradan ulaşabilirisiniz.

Fiyat: 138,50 TL

Everest'in uygun fiyatlı oyun ekipmanları markası Rampage'in bu modeli, tasarım ve aydınlatması ile oyunculara hitap ediyor. Elbette üst düzey mekanik klavyelerin performansını beklemek imkansız, ancak fiyatına göre verimli bir ürün, buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyat: 115 TL

Etrafını çevreleyen şerit RGB LED ışık sayesinde şık bir aydınlatmaya sahip olan bu mouse pad, fiyatına göre görsel açıdan en iddialı ekipmanlar arasında. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyat: 84 TL

İki kişi kullanabileceğiniz bu mini mobil konsolda tam 400 farklı oyun yer alıyor. Üstelik cihazı TV, monitör, projektör gibi diğer görüntü birimlerine bağlayabiliyor, dev ekranda oyun oynayabiliyorsunuz. Ayrıca SUP 400; pil ile değil, Micro USB bağlantısı ile şarj edilerek kullanılan bir cihaz. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 44 TL

Logitech'in oyun ekipmanları konusunda başarısı tartışılmaz. Klasik bir ürün haline gelen bu mouse pad ise farenin daha rahat kullanılması için piyasadaki en iyi seçeneklerden birisi. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyat: 41 TL

Bilgisayarda oyun kolu deneyimi yaşamak istiyorsanız, Hadron'un uygun fiyatlı bu ürünü oldukça ideal görünüyor. Elbette bir DualShock gibi performans almanız zor, ancak FIFA, NBA 2K gibi oyunlar için günü kurtarabilirsiniz. Ürüne buradan ulaşmanız mümkün.

Fiyat: 28,75 TL

Akıllı telefonla daha rahat oyun oynamak için tasarlanan pek çok aparat mevcut. Zore K-21 modelinin bir kabzayı andıran tasarımı ise oldukça dikkat çekici. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyat: 28 TL

Sade ve şık bir şekilde fare ve klavyenizin altında bulunacak hassas mouse pad arıyorsanız, ideal bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz. Desenli bir seçenek isteyenler, sıradaki ürüne göz atabilirler.

Fiyat: 26,90 TL

Açık konuşmak gerekirse bu fareyi bir oyun ekipmanı yapan iki şey var; tasarımı ve RGB ışıklandırması. Bunun dışında üst düzey farelerde olduğu gibi gelişmiş hassaslık ve ağırlık ayarları tabii ki bulunmuyor. Yine de önemli olan tasarım diyenler için uygun fiyatlı bir seçenek olarak listemize ekledik. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyat: 24,60 TL

Oyunlarda ideal fare hassasiyetini sağlamak için sadece fare yetmiyor. Bu mouse pad ise diğer yüzeylerden daha farklı yapısı sayesinde, fareyi daha rahat kullanmanızı sağlıyor. Üstelik 3 mm kalınlığında olduğu için klavyenizin tuşlarına basınca çıkan yankılı, abartılı seslerin de önüne geçebiliyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz fare bölümünün 5 santimetre daha geniş olduğu versiyonuna da buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyat: 10 TL

Mobil oyuncuların en büyük sıkıntısı parmaklarının dokunmatik ekranlar ile kurduğu etkileşim. Bu ürün de bulunduğunuz ortam ne olursa olsun, parmağın terlemesi nedeniyle yaşanacak sorunları giderme vaadi veriyor. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.