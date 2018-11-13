Dallas Performance tarafından kalkış rekoru kırmak için özel olarak modifiye edilen bir Lamborghini Huracan, 2000 beygirlik güç çıkışı ile Nissan GT-R'ın kalkış rekorunu kırmayı başardı.

Bir otomobilin performansının ne kadar yüksek olduğunu merak ediyorsanız öncelikle ne kadar iyi kalkış yaptığına bakmanız gerekiyor. Şu ana kadar kalkış denince akla gelen ilk otomobil, rekoru elinde bulunduran Nissan GT-R’dı. Ancak görünüşe göre Lamborghini Huracan, Nissan GT-R’ın bu unvanını ele geçirmiş durumda.

Birleşik Devletler’in Florida eyaletindeki bir kalkış yarışı etkinliğini modifiye edilmiş bir Lamborghini Huracan ile gelen Dallas Performance, yeni silindir başlıkları, son derece güçlü turbolar ile güçlenen 2000 beygirlik bu canavarın neler yapabileceğini herkese gösterdi. 800 metrede rekoru elinde bulunduran araç, 400 metrede durumun farklı olmasına izin vermedi.

0’dan 100 km/s hıza yalnızca 1.8 saniyede çıkan otomobil, 300 km/s maksimum hıza çıkarak 400 metreyi yalnızca 7,916 saniyede tamamlamayı başardı. Otomobilin 100 km/s hızdan 210 km/s hıza çıkması ise yalnızca 2.6 saniye sürdü. Bir başka deyiş ile otomobil, 0’dan 210 km/s hıza yalnızca 4.4 saniyede çıkmayı başardı.