Tesla Model X'in Rakiplerini Tokatladığı Kalkış Yarışı

Tesla otomobillerin performansları ile bir elektrikli otomobilden beklenenden fazlasını verdiğini biliyoruz. Ancak SUV otomobiller arasında gerçekleştirilen bu kalkış yarışı, Tesla'nın gücünü daha açık bir şekilde gösteriyor.

SUV araçlar, özellikle son birkaç yılda gittikçe artan bir popülerliğe ulaşmış durumdalar. Şu anda dünyanın en güçlü SUV modelleri olarak gösterilen 4 araç arasındaki çekişmeli bir kalkış (drag) yarışına göz atmak eğlenceli olabilir.

CarWow, dünyanın en popüler SUV modellerinin nasıl bir kalkış performansına sahip olduğunu ortaya çıkarmak için Alman Mercedes-AMG G63’ü, İtalyan Lamborghini Urus’u, Amerikan Tesla Model X’i ve İngiliz Land Rover Range Rover Sport SVR’ı aynı pist üzerinde bir araya getirdi.

Araçların performanslarını izlemeden önce nasıl bir motora sahip olduğunu hatırlatmak gerekirse; Mercedes-AMG G63, 577 beygir güç ve 850NM tork üreten çift turbaşarjlı 4.0 litrelik bir V8 motora sahipken; Lamborghini Urus, 650 beygir ve 850Nm tork üreten bir V8 motora sahip. Bu nedenle kağıt üstünde araçların benzer performans göstermesi beklenebilir.

İngiliz SUV olan Land Rover Range Rover Sport SVR ise 5.0 litrelik bir Jaguar F-Tipi bir motora sahip ve bu motor ona 575 beygirlik güç sağlıyor. Yarışmanın tek elektrikli otomobili olan Tesla Model X ise 772 beygir güç sağlayan oldukça güçlü bir motora sahip. Şirket tarafından açıklanan rakamlara göre bu motor aracın 0’dan 100 km/s hıza 2.9 saniyede çıkabilemesini sağlıyor.

Popüler 4 SUV modelinin karşılaştığı kalkış yarışını aşağıdan izleyebilirsiniz: