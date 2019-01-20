Sosyal kredi sistemiyle dikkatleri üzerine çeken Çin'de, şimdi de 500 metre yarıçapınızdaki borçluları gösteren bir mini uygulama geliştirildi.

Bir süredir Çin’in, vatandaşları üzerinde ‘sosyal kredi sistemi’ çalışmaları yaptığını biliyoruz. Sistem, insanların yaptıkları kötü davranışlara veya iyi davranışlara göre cezalandırmak ya da ödüllendirmek üzerine kurulu bir nevi.

China Daily’de yer alan habere göre, Kuzey Çin’de yer alan Heber yerleşkesinde sosyal kredi sisteminin farklı bir versiyonu yapıldı. Çin’de oldukça popüler olan WeChat’te yer alan bir mini uygulama, çevrenizdeki borçluları bir harita üzerinde gösteriyor.

Bu mini uygulama, sadece 500 metre yarı çapınızdaki borçluları göstermekle kalmıyor kişinin ismi, ulusal kimlik numaraları ve neden kara listede oldukları gibi kişisel bilgileri de bulunduruyor. China Daily’ye göre bu uygulama “Borç verenlerin, borçlulardan borçlarını ödemesini istemesini kolaylaştırıyor.”

Xinhua News Agency’nin Ekim 2017’de yaptığı haberde, Çin hükümetinin de borçlular konusunda böyle bir uygulama yapmayı planladığını söylemişti. Çin’in gittikçe Black Mirror-vari bir hale dönüşmesi ise endişe verici.