Apple'ın çok yakında duyuracağı yeni nesil iPad Pro'ların tasarımı hakkında büyük iddialar mevcut.

Apple uzun zamandır sabırsızlıkla beklenen yeni nesil iPad Pro'nun lansmanını 30 Ekim Salı günü gerçekleştirecek. Bloomberg'in haberine göre Apple, iPad Pro'nun ekranını yuvarlatılmış ekrandan çok, iPhone 5'ten de âşina olduğumuz köşeli ekran tasarımıyla lanse edecek.

Apple'ın lanse edeceği cihazlar hakkında doğru tahminlerde bulunan Mark Gurman: "iPad Pro; birkaç yıl öncesinde iPhone 5, 5S ve SE'de de gördüğümüz köşeli bir yapıya sahip olacak." dedi. Mark Gurman'ın yaptığı tespiti bu ayların başında ortaya çıkan bir görüntü de doğrulamakta.

Eğer ortaya çıkan bu bilgi doğruysa Apple, Salı günü tanıtacağı yeni nesil iPad Pro üzerinde son yıllarda yaptığı en büyük tasarımsal değişikliği gerçekleştirmiş olacak. Sizler için hazırladığımız, iPad'in kısa geçmişi:

2010: İlk iPad lanse edildi.

İlk iPad lanse edildi. 2011: iPad 2 ilk iPad'e göre %32 daha ince olarak tanıtıldı.

iPad 2 ilk iPad'e göre %32 daha ince olarak tanıtıldı. 2012: iPad 3 ile devrim niteliğinde bir teknoloji olan Retina Display tanıtıldı.

iPad 3 ile devrim niteliğinde bir teknoloji olan Retina Display tanıtıldı. 2013: iPad Air tasarımsal olarak ilk değişikliğe sahip iPad oldu.

iPad Air tasarımsal olarak ilk değişikliğe sahip iPad oldu. 2015: Apple Pencil destekli 12.9" iPad Pro tanıtıldı.

Apple Pencil destekli 12.9" iPad Pro tanıtıldı. 2016: 9.7" iPad Pro tanıtıldı.

9.7" iPad Pro tanıtıldı. 2017: iPad'ler arasında en ince kenara sahip 10.5" iPad Pro tanıtıldı.

iPad'ler arasında en ince kenara sahip 10.5" iPad Pro tanıtıldı. 2018: Tasarımda yenilik zamanı!

Salı günü tanıtılacak iPad Pro'ların 12.9" ve 10.5" büyüklüğüne ve her ikisinin de Face ID'ye sahip olacağı bilinenler arasında. Daha önce tanıtılan Face ID teknolojilerinden farklı olarak iPad Pro'ların Face ID'si, hem dikey modda hem yatay modda yüzü algılayabilecek. 30 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek iPad Pro lansmanını sabırsızlıkla bekliyoruz.