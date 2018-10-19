2018 iPad Pro Lansmanı, OnePlus'a Büyük Darbe Vurabilir

Apple, 2018 iPad Pro lansmanının 30 Ekim'de olacağını açıkladı. Sorun şu ki OnePlus 6T de aynı gün aynı şehirde tanıtılacak. Bu durum, OnePlus 6T'nin medyada daha az yer almasına neden olabilir.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni amiral gemisi OnePlus 6 ile yılın en iddialı akıllı telefonlarından birini zaten piyasaya sürmüştü. Fakat bununla yetinmeyen şirket, bu ayın sonlarında tanıtacağı OnePlus 6T ile akıllı telefon piyasayasının dikkatini bir kez daha üzerine çekmeyi planlıyor.

Sızıntılardan gördüğümüz kadarı ile OnePlus 6T, akıllı telefon kullanıcılarının dikkatini çekecek bir cihaz olacak. Bununla birlikte OnePlus’ın yeni amiral gemisini dünyaya tanıtmak için her zamankinden biraz daha fazla ‘gürültü’ koparması gerekecek. Zira Apple, 2018 model iPad Pro’yu ve yeni Mac’ini OnePlus 6T ile aynı gün, aynı şehirde tanıtacak.

Elbette ki OnePlus 6T, iPad Pro ya da Mac’lerin rakibi olmayacak. Fakat konu bir Apple ürünü olunca teknoloji medyasının gözü Apple lansmanında olacak. Bu da OnePlus’ın medyada yer bulmak içindaha fazla emek harcaması gerekeceği anlamına geliyor. Bu durumun OnePlus 6T satışlarını etkilemesi ise beklenmiyor.

OnePlus 6T lansmanı 30 Ekim Salı günü 18:00’da New York’taki Pier 36’da gerçekleşecek. Apple’ın lansman etkinliği ise yine 30 Ekim Salı günü 17:00’da Brooklyn Müzik Akademisi’nde gerçekleşecek. Apple’ın gerçekten de OnePlus 6T’yi gölgeleyip gölgelemeyeceğini hep birlikte izleyip göreceğiz.