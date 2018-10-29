İşte Karşınızda Makyaj Tazeleyen 2019 Jaguar F-Type

Otombil severlerin tamamen yenilenen bir F-Type beklediği şu zamanlarda Jaguar, özel bir versiyon üretmekle yetindi.

Bir F-Type klasiği olarak V8 çığlıklarını bizlere ulaştıran model, karşısındaki 4 silindirli rakibi Porsche 718‘e oynayacak pek bir hamle bırakmıyor. Yeni jenerasyonunda da ‘F-Type’ belirtecinin yanına bir de R harfi gelen Jaguar, bu donanım seviyesinde ise müşterilerine ekstra bir sportiflik sunmuş oluyor.

LED teknolojisi ile donatılmış ön farları fark etmek gayet kolay. Ön ızgaranın ortasından geçen çizgiye dikkat edildiğinde ise öncekine nazaran büyümüş olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Bunun yanı sıra, ön tamponun biraz daha rijit bir formda yapılandırılmasıyla birlikte model, Jaguar XK‘yı andırır bir hal almış.

Pahalı, çok pahalı!

Jaguar F-Type, piyasaya sürüldüğü günden bu yana sınıfındaki diğer otomobillerle sık sık karşılaştırıldı ancak yüksek fiyatı nedeniyle çoğunlukla arka planda kaldı. 2019 model yılında bu durumu değiştirmek isteyen Jaguar, coupe ve roadster gövde tipleri için yeni bir giriş seviyesi donanım seçeneği sunacak.

F-Type'ın 2 litrelik en ucuz versiyonunun İngiltere fiyatı 62.000 Sterlin. Ülkemizdeki vergi ve kur oranlarını hesaba kattığımızda hayal etmek için bile para vermeniz gerekiyor.