Yeni bir arabaya geçtiğinizde oluşan bir yabancılık hissi vardır. Kontrollerine ve araç içi yerleşimlerine alışık değilsinizdir. Her ne kadar her araç birbirine benzer olsa da Range Rover'a geçiş yapanların araca alışması daha çok zaman alıyor.

Otomobil kullanmak özellikle yeni sürücüler için zor bir iş. Hele ki otomobili de yeni aldıysanız bu süreç en deneyimli sürücü için bile zor bir hal alabiliyor. Yeni bir arabaya alışmak zaman alan bir süreç. İşte tam da bu yüzden Range Rover 2019 modelinde kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak bir yenilikle karşımıza çıkıyor. Yeni Range Rover Arttırılmış gerçeklik uygulamalarıyla birlikte kullanıcılara yardımcı olacak yeniliklerle birlikte geliyor. İşte yeni Range Rover ile gelecek özellikler:

Karışıklığı minimuma indiriyor:

Land Rover'ın iGuide uygulaması karışıklığı en aza indirmek için tasarlanmıştır. Telefonunuzu arabanın içinde dolaştırdığınızda bir artırılmış gerçeklik formu kullanmaya başlar. Mesela telefonu yan kapının üzerine getirirseniz, oradaki düğmeler yanacaktır. Güneş tavanı kontrollerini işaret ederseniz, bu düğmelerin vurgularını görebilirsiniz. Bu vurguların herhangi birine tıkladığınızda, kılavuzun bu bölümüne basit bir tıklama ile erişebilirsiniz. Aynı durum arabanın içerisinde yer alan diğer düğmeler ve bölmeler için de geçerli. Neyin nerede olduğuna kolayca bakabilerek karışıklığın önüne geçebiliyorsunuz.

Her ne kadar iddiaları bunun arttırılmış gerçeklik kullanılarak yapıldığı yönünde olsa bile, gerçek biraz bunun ötesinde. Uygulamayı bir Range Rover SVR sahibi olmadan da kullanabiliyorsunuz. Uygulamaya girip başka bir aracın içerisinde kullanmaya çalıştığınız zaman, uygulama farklı bir araçta olduğunu algılamıyor. Bu da uygulamanın arttırılmış gerçeklik ya da kamera kullanmadığının bir göstergesi .

Her ne kadar biraz sahte de olsa, uygulama aracın içerisinde gayet güzel ve stabil bir şekilde çalışıyor. Aracı öğrenmenizde ve kullanmanızda sizlere yardımcı oluyor.

Ne olursa olsun bu gelişme gelecekteki araçların arttırılmış gerçeklik ile iç içe çalışmasının önünü açıyor. İlerde çok daha fazla araçta arttırılmış gerçeklikle ile ilgili uygulamalar görüyor olacağımıza ve arttırılmış gerçekliğin hayatlarımızın bir parçası haline geleceğine emin olabilirsiniz.