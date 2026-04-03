Nisan 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı

Skoda’nın Nisan 2026 fiyat listesi yayımlandı. Marka bu ay ürün gamını genişletirken özellikle elektrikli modelleriyle öne çıkıyor. Yeni Elroq ve Enyaq ailesi dikkat çekerken, bazı modellerde kampanyalı fiyat seçenekleri de sunuluyor.

Skoda, Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de geçerli olacak güncel fiyatlarını duyurdu. Geniş ürün gamına sahip marka, hem içten yanmalı hem de elektrikli modelleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap etmeye devam ediyor.

İçerikten Görseller +6 × + − ‹ ›

Bu içerikte Skoda’nın Nisan 2026 fiyat listesinde yer alan tüm modelleri, donanım seçeneklerini ve opsiyon fiyatlarını detaylı şekilde inceliyoruz. İlk olarak markanın başlangıç fiyatlarına göz atalım.

İçerikten Görseller +6 × + − ‹ ›

Skoda fiyat listesi - Nisan 2026

Model Güncel Başlangıç Fiyatı Fabia 1.829.900 TL Scala 1.791.400 TL Octavia 2.522.200 TL Superb 3.682.500 TL Kamiq 1.861.400 TL Karoq 3.149.900 TL Kodiaq 3.699.900 TL Yeni Elroq 2.469.900 TL Yeni Enyaq Coupé 3.599.900 TL Yeni Enyaq 3.499.900 TL

Fabia fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 115 PS Premium, Otomatik (DSG) 1.829.900 TL 1.5 TSI 150 PS Monte Carlo, Otomatik (DSG) 2.214.900 TL

Fabia, Skoda’nın B segmentindeki kompakt hatchback modeli olarak şehir içi kullanımda pratikliğiyle öne çıkıyor. Kompakt boyutları, ekonomik motor seçenekleri ve günlük kullanıma uygun yapısıyla özellikle ilk otomobilini alacak kullanıcılar için dengeli bir seçenek sunuyor.

Fabia opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.519 TL - Exclusive Renk 18.519 TL -

Scala fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 115 PS Elite, Otomatik (DSG) 1.854.900 TL 1.0 TSI 115 PS Premium, Otomatik (DSG) 2.144.900 TL 1.5 TSI 150 PS Premium, Otomatik (DSG) 2.274.900 TL 1.5 TSI 150 PS Monte Carlo, Otomatik (DSG) 2.584.900 TL

Scala, C segmentine yakın konumlanan hatchback yapısıyla geniş iç hacim ve konfor sunmayı hedefleyen bir model. Günlük kullanımda pratikliği korurken, donanım seviyesine göre daha zengin özellikler sunarak aile kullanımı için de uygun bir alternatif oluşturuyor.

Scala opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.519 TL - Exclusive Renk 18.519 TL - Panoramik Cam Tavan 39.352 TL -

Octavia fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI mHEV 150 PS Elite, Otomatik (DSG) 2.639.900 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS Premium, Otomatik (DSG) 2.999.900 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS Prestige, Otomatik (DSG) 3.299.900 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS Sportline, Otomatik (DSG) 3.299.900 TL 2.0 TSI 265 PS RS, Otomatik (DSG) 5.429.900 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS Combi Sportline, Otomatik (DSG) 3.399.900 TL 2.0 TSI 265 PS Combi RS, Otomatik (DSG) 5.529.900 TL

Octavia, Skoda’nın en bilinen modellerinden biri olarak sedan ve station wagon seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Geniş iç hacmi ve dengeli sürüş karakteriyle hem aile kullanımı hem de uzun yol ihtiyaçları için uygun bir yapı sunuyor.

Octavia opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL - Exclusive Renk 21.930 TL -

Superb fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI mHEV 150 PS Premium, Otomatik (DSG) 3.774.900 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS Prestige, Otomatik (DSG) 4.449.900 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS Sportline, Otomatik (DSG) 4.449.900 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS L&K Crystal, Otomatik (DSG) 4.899.900 TL 2.0 TDI 193 PS L&K Crystal 4x4, Otomatik (DSG) 6.849.900 TL 2.0 TSI 265 PS L&K Crystal 4x4, Otomatik (DSG) 6.949.900 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS Combi Prestige, Otomatik (DSG) 4.569.900 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS Combi L&K Crystal, Otomatik (DSG) 5.019.900 TL 2.0 TDI 193 PS Combi L&K Crystal 4x4, Otomatik (DSG) 6.969.900 TL 2.0 TSI 265 PS Combi L&K Crystal 4x4, Otomatik (DSG) 7.069.900 TL

Superb, markanın D segmentindeki temsilcisi olarak geniş iç hacmi ve yüksek konfor seviyesiyle öne çıkıyor. Sedan ve Combi seçenekleriyle sunulan model, uzun yolculuklar ve üst segment beklentiler için dengeli bir alternatif oluşturuyor.

Superb opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL - Exclusive Renk 21.930 TL -

Kamiq fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 115 PS Elite, Otomatik (DSG) 2.024.900 TL 1.0 TSI 115 PS Premium, Otomatik (DSG) 2.269.900 TL 1.5 TSI 150 PS Premium, Otomatik (DSG) 2.534.900 TL 1.5 TSI 150 PS Monte Carlo, Otomatik (DSG) 2.699.900 TL

Kamiq, Skoda’nın B-SUV segmentindeki modeli olarak kompakt boyutları ve yüksek sürüş pozisyonuyla dikkat çekiyor. Şehir içi kullanım kolaylığı sunarken SUV karakteri sayesinde farklı yol koşullarına da uyum sağlayabiliyor.

Kamiq opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.519 TL - Exclusive Renk 18.519 TL - Panoramik Cam Tavan 39.352 TL -

Karoq fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 150 PS Premium, Otomatik (DSG) 3.149.900 TL 1.5 TSI 150 PS Prestige, Otomatik (DSG) 3.469.900 TL 1.5 TSI 150 PS Sportline, Otomatik (DSG) 3.569.900 TL

Karoq, Skoda’nın C-SUV segmentindeki modeli olarak geniş iç hacim ve konfor odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Hem şehir içi hem de uzun yol kullanımlarına uygun dengeli bir SUV alternatifi sunuyor.

Karoq opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL - Exclusive Renk 21.930 TL - Panoramik Cam Tavan 41.667 TL -

Kodiaq fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI mHEV 150 PS Premium, Otomatik (DSG) 3.699.900 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS Prestige, Otomatik (DSG) 4.499.900 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS Sportline, Otomatik (DSG) 4.649.900 TL 2.0 TDI 193 PS Prestige 4x4, Otomatik (DSG) 6.499.900 TL 2.0 TDI 193 PS Sportline 4x4, Otomatik (DSG) 6.749.900 TL 2.0 TSI 265 PS RS 4x4, Otomatik (DSG) 7.099.900 TL

Kodiaq, Skoda’nın en büyük SUV modeli olarak geniş ailelere hitap ediyor. Yüksek iç hacmi ve güçlü motor seçenekleriyle uzun yol konforunu ön planda tutan model, markanın amiral gemisi SUV’u konumunda.

Kodiaq opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL - Exclusive Renk 21.930 TL - 7 Kişilik Versiyon 46.296 TL -

Yeni Elroq fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Elektrikli 204 PS 60 e-Prestige 2.469.900 TL

Yeni Elroq, Skoda’nın elektrikli SUV ailesine yeni katılan modeli olarak öne çıkıyor. Modern tasarımı ve tamamen elektrikli yapısıyla şehir içi kullanımda sessiz ve verimli bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Yeni Elroq opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 33.333 TL - Exclusive Renk 33.333 TL -

Yeni Enyaq fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Elektrikli 204 PS 60 e-Prestige 3.499.900 TL

Yeni Enyaq, Skoda’nın elektrikli SUV segmentindeki güçlü temsilcilerinden biri olarak konumlanıyor. Geniş iç hacmi ve modern tasarım diliyle elektrikli mobiliteye geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için alternatif oluşturuyor.

Yeni Enyaq opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 33.333 TL - Exclusive Renk 33.333 TL -

Yeni Enyaq Coupé fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Elektrikli 204 PS 60 e-Sportline 3.599.900 TL Elektrikli 340 PS e-RS 4x4 4.999.900 TL

Yeni Enyaq Coupé, daha sportif tasarımıyla dikkat çeken elektrikli SUV alternatifi olarak öne çıkıyor. Coupe formu sayesinde daha dinamik bir görünüm sunarken, elektrikli altyapısıyla modern kullanım beklentilerine cevap veriyor.

Yeni Enyaq Coupé opsiyon fiyatları - Nisan 2026