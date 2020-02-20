Instagram Hikaye İzlenme Sırası Neye Göre Belirleniyor?

Instagram Hikayeler'inizi görüntüleyenlerin sıralaması sizin için de hâlâ büyük bir soru işareti mi? Bu konuda daha önce hiç açıklama yapmayan Instagram, artık konuya ilişkin bazı ipucuları vermeye başladı.

Instagram Hikaye bölümünde yaptığımız paylaşımlar, sosyal medyanın geleceğini belirledi. 2016'da yapılan güncelleme ile Instagram'a gelen özellik uzun süredir hayatımızda. O zamandan bu yana özelliğe ilişkin akıllardaki en büyük sorulardan birisi şu: Instagram Hikaye izleme sırası neye göre belirleniyor?

Birçok kişi Instagram profilinizi en çok ziyaret eden ya da takip eden kişilerin, hikaye izleme sırasında üste yükseldiğini düşünüyor. Ancak maalesef durum bu kadar basit değil. Instagram hikayeler izlenme sıralaması, uygulamanın yazılımcıları tarafından belirlenen birden fazla veriye dayanıyor.

Instagram hikaye izlenme sıralamasını etkileyen faktörler

Diğer kişilerle ile karşılıklı olarak ne kadar etkileşimde bulunduğunuz, Sıralamadaki kişilerin profiline ne sıklıkla girdiğiniz (yani stalkladığınız), Hikayeyi paylaştığınız zaman dilimi.

Belirtmiş olduğumuz ilk 2 madde, Instagram profilinizde paylaşmış olduğunuz hikayelerin sıralamasını belirlemektedir. Profilinizde şu an için bulunan sıralamadan memnun değilseniz, belirtmiş olduğumuz üç madde de bulunan etkenler üzerinde yoğunlaşarak profilinizdeki sıralamayı değiştirebilirsiniz.

Bir başka deyişle sıralamanın değişmesi için en çok etkileşim kurduğunuz kişileri değiştirmeli, görünmesini istemediğiniz kişileri stalklamamalı, hikayeyi farklı zaman dilimlerinde paylaşmalısınız. Haliyle en çok iletişim kurduğumuz kişiler yakın arkadaşlarımız ve çevremiz olduğundan, Instagram'da bu sıralamayı değiştirmek oldukça güç.

Peki Instagramda hiç iletişim kurmadığınız, etkileşime geçmediğiniz kişiler üst sıradaysa bu ne demek?

Yukarıda belirttiğimiz ilk 2 maddeyi genel etmenler olarak aklımızda tutabiliriz. Ancak bazı durumlarda üst sıralarda bulunan profiller, yukarıdaki 2 kurala uymayabiliyor. Bu da demek oluyor ki gördüğünüz yabancı kişiler, sadece 3. maddeye göre karşınıza çıkıyor.

Instagram'daki zaman algoritması, uygulama içerisinde paylaştığınız hikayelerin önceliğine göre çalışır. Örnek verecek olursak; 3 hikaye paylaştıysanız, ilk hikayenizi birinci sırada izleyicilerinden hikaye sıralamanız izleyen kişilerin önceliğine göre sıralanır. Bu da farklı zaman dilimlerinde diğer kullanıcıların, özellikle yabancıların hikayelerinizi görüntülediğinde üst sırada çıkmasına neden olabilir.

Instagram’a hikayeleri, görmesini istemediğiniz kişilerden nasıl gizlenir?

Instagram profiline gidin ve alt alta duran üç tire çizgisine dokunun,

Gizlilik ve ardından Hikaye seçeneğine dokunun,

Hikayeyi gizle'nin yanında yazan kişi sayısına dokunun,

Hikayenizi gizleyeceğiniz kişileri seçtikten sonra bitti simgesine dokunun.

​Instagram profilinize hikayenizi eklediğinizde aklınızda “ bu paylaşımı herkesin görmesini istemiyorum” düşüncesi oluşabilir. Bu tip durumda Instagramın kullanıcıları için belirlemiş olduğu hikaye gizleme özelliği mevcut. Paylaştığınız gönderiyi belirlediğiniz kullanıcılardan yukarıdaki işlemlerle gizleyebilirsiniz.