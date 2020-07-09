App Annie tarafından yapılan araştırmaya göre 2020’nin ikinci çeyreğine dair önemli veriler açıklandı. Rapora göre 2020’nin ikinci çeyreğinde indirilen toplam oyun sayısı 14 milyar oldu. Bu süreçte en fazla indirilen oyunsa Save the Girl oldu.

COVID-19 pandemisi, iOS ve Google Play’deki mobil oyun indirme sayılarını olumlu şekilde etkiledi. App Annie tarafından hazırlanan raporda, 2020’nin ikinci çeyreğinde mobil oyun trendleri yayınlandı. Yayınlanan rapora göre, 2020’nin ikinci çeyreğinde haftalık 1,2 milyar indirme rekoru kırıldı. Bu rekor dışında haftalık indirme sayısı ortalama olarak 1 milyarda kaldı.

Google Play’de oyun indirme işlemleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 11 milyara ulaştı. iOS ve Android’in ikinci çeyreğinde indirilen toplam oyun sayısı ise 14 milyar oldu. Google Play Store’da en fazla harcama ABD, Japonya ve Güney Kore’de gerçekleşirken, iOS’ta en çok para harcayan ülke ise ABD oldu. Çeyrek pazarda en fazla oyun harcaması yapan ülke olan ABD, bu süreçte yüzde 30 büyüme kaydetti.

Ayrıca tüketiciler, her iki pazarın toplamında oyun oynamak için 25,6 milyar dolar para harcadı. Bu çeyrekte en fazla büyüme kaydeden oyun Roblox olurken, dünya çapında en fazla indirilen oyun ise Save the Girl oldu.

App Annie’nin raporuna göre bu dönemin en çok indirilen, en çok harcama yapılan ve en fazla aylık aktif oyuncuya sahip olan oyunlar şu şekilde:

2020’nin ikinci çeyreğinde en çok indirilen oyunlar

Save The Girl

Gardenscapes - New Acres

Free Fire

PUBG MOBILE

Ludo King

Subway Surfers

My Talking Tom Friends

Fishdom: Deep Dive

Brain Test: Tricky Puzzles

Hunter Assassin

2020’nin ikinci çeyreğinde en çok harcama yapılan oyunlar

Honour of Kings

ROBLOX

Monster Strike

Pokemon GO

Coin Master

PUBG MOBILE

Gardenscapes - New Acres

Game For Peace

Candy Crush Saga

Fate / Grand Order

2020’nin ikinci çeyreğinde en fazla aylık aktif oyuncuya sahip oyunlar