COVID-19 pandemisi, iOS ve Google Play’deki mobil oyun indirme sayılarını olumlu şekilde etkiledi. App Annie tarafından hazırlanan raporda, 2020’nin ikinci çeyreğinde mobil oyun trendleri yayınlandı. Yayınlanan rapora göre, 2020’nin ikinci çeyreğinde haftalık 1,2 milyar indirme rekoru kırıldı. Bu rekor dışında haftalık indirme sayısı ortalama olarak 1 milyarda kaldı.
Google Play’de oyun indirme işlemleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 11 milyara ulaştı. iOS ve Android’in ikinci çeyreğinde indirilen toplam oyun sayısı ise 14 milyar oldu. Google Play Store’da en fazla harcama ABD, Japonya ve Güney Kore’de gerçekleşirken, iOS’ta en çok para harcayan ülke ise ABD oldu. Çeyrek pazarda en fazla oyun harcaması yapan ülke olan ABD, bu süreçte yüzde 30 büyüme kaydetti.
Ayrıca tüketiciler, her iki pazarın toplamında oyun oynamak için 25,6 milyar dolar para harcadı. Bu çeyrekte en fazla büyüme kaydeden oyun Roblox olurken, dünya çapında en fazla indirilen oyun ise Save the Girl oldu.
App Annie’nin raporuna göre bu dönemin en çok indirilen, en çok harcama yapılan ve en fazla aylık aktif oyuncuya sahip olan oyunlar şu şekilde:
2020’nin ikinci çeyreğinde en çok indirilen oyunlar
- Save The Girl
- Gardenscapes - New Acres
- Free Fire
- PUBG MOBILE
- Ludo King
- Subway Surfers
- My Talking Tom Friends
- Fishdom: Deep Dive
- Brain Test: Tricky Puzzles
- Hunter Assassin
2020’nin ikinci çeyreğinde en çok harcama yapılan oyunlar
- Honour of Kings
- ROBLOX
- Monster Strike
- Pokemon GO
- Coin Master
- PUBG MOBILE
- Gardenscapes - New Acres
- Game For Peace
- Candy Crush Saga
- Fate / Grand Order
2020’nin ikinci çeyreğinde en fazla aylık aktif oyuncuya sahip oyunlar
- PUBG MOBILE
- Candy Crush Saga
- Ludo King
- Call of Duty: Mobile
- Free Fire
- Subway Surfers
- Clash of Clans
- Pokemon GO
- 8 Ball Pool
- ROBLOX