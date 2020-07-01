PUBG Mobile Sezon 14'ün Fragmanı Ortaya Çıktı

PUBG Mobile’ın merakla beklenen yeni sezonu için bir YouTube kanalında fragman paylaşıldı. 12 Temmuz’da sona erecek Sezon 13’ün ardından gelmesi beklenen Sezon 14’te Mad Max vari savaşlar yapacağız gibi duruyor.

PUBG Mobile’ın merakla beklenen 14. sezonu için önemli bir rapor ortaya çıktı. Yakında çıkması beklenen yeni sezon hakkında pek çok bilginin paylaşıldığı raporda bir de kısa video yer alıyordu. YouTuber tarafından paylaşılan videonun PUBG Mobile’ın Sezon 14 için hazırladığı fragman olduğu düşünülüyor.

Mr.GHOST GAMING isimli YouTube kanalında yayınlanan videoyla birlikte YouTuber, yeni sezonun isminin “Spark the Fame” olduğunu duyurdu. Yayınlanan video, oyuncular için gelecek yeni görünümler dışında Sezon 14’le ilgili pek çok yeni aracı da görmemizi sağlıyor.

PUBG Mobile Sezon 14 fragman:

Yayınlanan videoyla birlikte Mad Max’te gördüğümüz araçlara benzer araçları görüyoruz. Oyunun yeni haritası olan Livik’i de gözler önüne seren 1 dakikalık kısa videoda, haritanın bazı bölgelerini görme şansına erişiyoruz. Bu bölgeler arasında yanardağ ve karlı dağlar da yer alıyor.

YouTuber, bu videoyla birlikte Sezon 14’te M24 keskin nişancı tüfeği için gelecek yeni kostümün dışında M416 için de yeni bir kostümün geleceğini söyledi.

PUBG Mobile Sezon 14 çıkış tarihi henüz açıklanmadı

PUBG Mobile’ın yeni sezonu hakkında bildiklerimiz şu an için fazlasıyla sınırlı. Hala devam etmekte olan Sezon 13, 12 Temmuz’da sona erecek, sonrasında ise yeni sezon bizlerle olacak gibi görünüyor. Yeni sezonun 7 Temmuz’da PUBG Mobile’e özel olarak çıkması beklenen Livik haritasına odaklanması beklenirken, oyunda bir de yeni Yamaha motosiklet bulunacağı açıklandı.