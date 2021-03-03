2021 Model BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de: İşte Fiyatı

Borusan Otomotiv, 2021 model 6 Serisi Gran Turismo'yu Türkiye'ye getirdi. 2,0 litrelik benzinli motora sahip olan araç, iri yapısı ve tasarımıyla da dikkat çekiyor. Luxury Line ya da M Sport tasarım paketleriyle satın alınabilen aracın fiyatı ise can yakacak türden...

Alman otomobil devi BMW'nin 2021 model 6 Serisi Gran Turismo modeli, Türkiye'ye giriş yaptı. Borusan Otomotiv tarafından ülkemize getirilen araç, teknik ve tasarım detaylarıyla kendine hayran bırakma potansiyeline sahipken, fiyatıyla ise can yakacak türden.

2021 model 6 Serisi Gran Turismo, tek bir motor seçeneğine sahip. Bu motor, benzinli olmasına rağmen 2,0 litrelik yapıya sahip. 258 beygir gücünde ve 400 Nm torka sahip canavarın 100 kilometredeki yakıt tüketimi, BMW'nin resmi internet sitesine göre 7,3 litre ancak gerçek kullanımda 10 litrenin altını görmek hayal gibi geliyor. Elbette aslan besleyen yemini düşünmez...

Karşınızda 6 Serisi Gran Turismo

6 Serisi Gran Turismo, BMW'nin her zamanki şıklığını tüm detaylarıyla gözler önüne seren bir tasarıma sahip. Bu bağlamda Laserlight farlar ön plana çıkarken böbrek ızgaralar da bizleri karşılayan detaylar arasında yer alıyor. 3 metre aks mesafesi olan araç, 5,1 metre uzunluğa ve yaklaşık 2 metre de genişlik değerine sahip. Cüsseli 6 Serisi Gran Turismo'nun yüksekliği ise 1,5 metre civarında.

Borusan Otomotiv tarafından Türkiye'ye getirilen 6 Serisi Gran Turismo, dış tasarımıyla olduğu kadar iç tasarımıyla da BMW'nin geleneksel yapısını yansıtıyor. Şirketin yıllardır kullandığı kumanda şeklindeki vites topuzu ve yürüyen aksam kumanda sisteminin bulunduğu araç, koltuklar indirildiğinde 1800 litreye ulaşabilen bagaj hacmiyle de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Arabadaki teknik özellikler arasında; aktif savrulma önleyici dengeleme sistemi, direksiyon ve şerit kontrol asistanı, şerit değiştirme asistanı ile yandan çarpma korumasına destek veren şeritte tutma asistanı gibi şeyler bulunuyor. Peki bu canavarın fiyatı ne kadar mı dersiniz?

Borusan Otomotiv'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre aracın "Luxury Line" versiyonu, yüzde 150 ÖTV oranı ile 1 milyon 404 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. "M Sport" paketini satın almak isterseniz ödeyeceğiniz tutar ise 1 milyon 449 bin TL'ye yükseliyor...