Ford’un Mayıs 2026 fiyat listesinde Yeni Puma, Kuga, Explorer BEV, Capri, Puma Gen-E ve Puma ST modelleri yer aldı. Paylaşılan verilerde özellikle elektrikli Explorer BEV ve Puma Gen-E için kampanyalı fiyatlar dikkat çekerken, Capri tarafında fiyatlar 3.164.300 TL’den başlıyor.

Ford, Mayıs 2026 dönemine ait güncel fiyat listesini paylaştı. Markanın SUV ve elektrikli model ağırlıklı ürün gamında Yeni Puma, Kuga, Explorer BEV, Capri, Puma Gen-E ve Puma ST öne çıkan modeller arasında yer aldı.

İçerikten Görseller +2 × + − ‹ ›

Bu içerikte Ford’un Mayıs 2026 güncel otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve opsiyon fiyatlarını inceliyoruz. Aşağıdaki tabloda paylaşılan modellerin tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarını bulabilirsiniz.

İçerikten Görseller +2 × + − ‹ ›

Ford fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı Yeni Puma 2.131.500 TL - Puma ST 2.732.100 TL - Puma Gen-E 2.202.600 TL 2.158.700 TL Kuga 2.740.000 TL - Explorer BEV 2.199.500 TL 2.133.900 TL Capri 3.164.300 TL -

Yeni Puma fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0L EcoBoost 125PS, Benzin/Hibrit Titanium, SUV, 7 İleri Otomatik 2.131.500 TL - 1.0L EcoBoost 155PS, Benzin/Hibrit ST-Line X, SUV, 7 İleri Otomatik 2.359.500 TL -

Yeni Puma, kompakt SUV karakterini hibrit destekli benzinli motor seçenekleriyle birleştiren şehir odaklı bir model olarak öne çıkıyor. Titanium donanım giriş seviyesini oluştururken, ST-Line X versiyonu daha sportif görünüm ve daha güçlü motor seçeneğiyle listede yer alıyor.

Yeni Puma opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya (Akik Siyah & Kurşun Gri) 27.200 TL Titanium, ST-Line X Özel Renk (Fantastik Kırmızı & Ada Mavisi) 51.300 TL Titanium, ST-Line X 16" Çelik Stepne 5.400 TL Titanium, ST-Line X Teknoloji Paketi 77.900 TL Titanium Açılabilir Panoramik Cam Tavan 71.000 TL ST-Line X

Puma ST fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0L EcoBoost 160PS, Benzin/Hibrit ST, SUV, 7 İleri Otomatik 2.732.100 TL -

Puma ST, Puma ailesinin daha dinamik karakterli versiyonu olarak listede yer alıyor. SUV gövde yapısını sportif donanım anlayışıyla birleştiren model, şehir içi kullanımda kompakt boyutlarını korurken daha güçlü motor seçeneğiyle farklı bir konumda duruyor.

Puma ST opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk (Akik Siyah & Kurşun Gri & Okyanus Mavi) 27.800 TL ST Özel Renk (Fantastik Kırmızı) 52.400 TL ST

Puma Gen-E fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 123KW, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 2.202.600 TL 2.158.700 TL

Puma Gen-E, Ford’un elektrikli SUV seçenekleri içinde daha erişilebilir tarafta konumlanan modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Premium donanımla sunulan modelde tavsiye edilen anahtar teslim fiyat ile kampanyalı peşin fiyat ayrı şekilde paylaşılmış durumda.

Puma Gen-E opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Peşin Destekli Kredili Paket Açılabilir Panoramik Cam Tavan 46.000 TL 45.000 TL 45.000 TL Premium

Kuga fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5L EcoBoost 186PS, Benzin Titanium, SUV, 8 İleri Otomatik 2.740.000 TL - 1.5L EcoBoost 186PS, Benzin Active X, SUV, 8 İleri Otomatik 3.116.700 TL - 1.5L EcoBoost 186PS, Benzin ST-Line X, SUV, 8 İleri Otomatik 3.404.200 TL -

Kuga, Ford’un SUV ürün gamında daha geniş kullanım alanı arayanlara hitap eden modellerinden biri. Titanium, Active X ve ST-Line X donanımlarıyla listelenen model, benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla Mayıs 2026 fiyat listesinde yer alıyor.

Kuga opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya 27.400 TL Titanium, Active X, ST-Line X Özel Renk 51.800 TL Titanium, Active X, ST-Line X Kış Paketi 36.600 TL Titanium, Active X, ST-Line X

Explorer BEV fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 125KW, Elektrik Select, SUV, Otomatik 2.199.500 TL 2.133.900 TL 125KW, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 2.421.100 TL 2.421.100 TL 250 KW AWD, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 4.155.500 TL 4.155.500 TL

Explorer BEV, Ford’un tamamen elektrikli SUV modellerinden biri olarak Mayıs 2026 listesinde üç farklı versiyonla yer alıyor. Select donanımda kampanyalı peşin fiyat öne çıkarken, Premium tarafında 125KW ve 250 KW AWD seçenekleri sunuluyor.

Explorer BEV opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Özel Renk (Düş Mavisi & Mercan Kırmızı) 25.300 TL Select, Premium 21" Alüminyum Alaşımlı Jant 25.300 TL Select, Premium Isı Pompası 110.900 TL Select, Premium Sürüş Destek Paketi Select 105.900 TL Select Sürüş Destek Paketi Premium 90.800 TL Premium B&O Ses Sistemi Premium 32.200 TL Select, Premium

Capri fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 125KW, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 3.164.300 TL - 250 KW AWD, Elektrik Premium, SUV, Otomatik 4.266.600 TL -

Capri, Ford’un elektrikli SUV ürün gamında daha üst fiyat seviyesinde konumlanan modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Premium donanımla sunulan modelde 125KW ve 250 KW AWD seçenekleri bulunuyor; en yüksek fiyatlı versiyon 4.266.600 TL’ye ulaşıyor.

Capri opsiyon fiyatları - Mayıs 2026