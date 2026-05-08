Ford, Mayıs 2026 dönemine ait güncel fiyat listesini paylaştı. Markanın SUV ve elektrikli model ağırlıklı ürün gamında Yeni Puma, Kuga, Explorer BEV, Capri, Puma Gen-E ve Puma ST öne çıkan modeller arasında yer aldı.
Bu içerikte Ford’un Mayıs 2026 güncel otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve opsiyon fiyatlarını inceliyoruz. Aşağıdaki tabloda paylaşılan modellerin tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarını bulabilirsiniz.
İçerikten Görseller
Ford fiyat listesi - Mayıs 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Mayıs 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Yeni Puma
|2.131.500 TL
|-
|Puma ST
|2.732.100 TL
|-
|Puma Gen-E
|2.202.600 TL
|2.158.700 TL
|Kuga
|2.740.000 TL
|-
|Explorer BEV
|2.199.500 TL
|2.133.900 TL
|Capri
|3.164.300 TL
|-
Yeni Puma fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.0L EcoBoost 125PS, Benzin/Hibrit
|Titanium, SUV, 7 İleri Otomatik
|2.131.500 TL
|-
|1.0L EcoBoost 155PS, Benzin/Hibrit
|ST-Line X, SUV, 7 İleri Otomatik
|2.359.500 TL
|-
Yeni Puma, kompakt SUV karakterini hibrit destekli benzinli motor seçenekleriyle birleştiren şehir odaklı bir model olarak öne çıkıyor. Titanium donanım giriş seviyesini oluştururken, ST-Line X versiyonu daha sportif görünüm ve daha güçlü motor seçeneğiyle listede yer alıyor.
Yeni Puma opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya (Akik Siyah & Kurşun Gri)
|27.200 TL
|Titanium, ST-Line X
|Özel Renk (Fantastik Kırmızı & Ada Mavisi)
|51.300 TL
|Titanium, ST-Line X
|16" Çelik Stepne
|5.400 TL
|Titanium, ST-Line X
|Teknoloji Paketi
|77.900 TL
|Titanium
|Açılabilir Panoramik Cam Tavan
|71.000 TL
|ST-Line X
Puma ST fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.0L EcoBoost 160PS, Benzin/Hibrit
|ST, SUV, 7 İleri Otomatik
|2.732.100 TL
|-
Puma ST, Puma ailesinin daha dinamik karakterli versiyonu olarak listede yer alıyor. SUV gövde yapısını sportif donanım anlayışıyla birleştiren model, şehir içi kullanımda kompakt boyutlarını korurken daha güçlü motor seçeneğiyle farklı bir konumda duruyor.
Puma ST opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk (Akik Siyah & Kurşun Gri & Okyanus Mavi)
|27.800 TL
|ST
|Özel Renk (Fantastik Kırmızı)
|52.400 TL
|ST
Puma Gen-E fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|123KW, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|2.202.600 TL
|2.158.700 TL
Puma Gen-E, Ford’un elektrikli SUV seçenekleri içinde daha erişilebilir tarafta konumlanan modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Premium donanımla sunulan modelde tavsiye edilen anahtar teslim fiyat ile kampanyalı peşin fiyat ayrı şekilde paylaşılmış durumda.
Puma Gen-E opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Peşin
|Destekli Kredili
|Paket
|Açılabilir Panoramik Cam Tavan
|46.000 TL
|45.000 TL
|45.000 TL
|Premium
Kuga fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.5L EcoBoost 186PS, Benzin
|Titanium, SUV, 8 İleri Otomatik
|2.740.000 TL
|-
|1.5L EcoBoost 186PS, Benzin
|Active X, SUV, 8 İleri Otomatik
|3.116.700 TL
|-
|1.5L EcoBoost 186PS, Benzin
|ST-Line X, SUV, 8 İleri Otomatik
|3.404.200 TL
|-
Kuga, Ford’un SUV ürün gamında daha geniş kullanım alanı arayanlara hitap eden modellerinden biri. Titanium, Active X ve ST-Line X donanımlarıyla listelenen model, benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla Mayıs 2026 fiyat listesinde yer alıyor.
Kuga opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|27.400 TL
|Titanium, Active X, ST-Line X
|Özel Renk
|51.800 TL
|Titanium, Active X, ST-Line X
|Kış Paketi
|36.600 TL
|Titanium, Active X, ST-Line X
Explorer BEV fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|125KW, Elektrik
|Select, SUV, Otomatik
|2.199.500 TL
|2.133.900 TL
|125KW, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|2.421.100 TL
|2.421.100 TL
|250 KW AWD, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|4.155.500 TL
|4.155.500 TL
Explorer BEV, Ford’un tamamen elektrikli SUV modellerinden biri olarak Mayıs 2026 listesinde üç farklı versiyonla yer alıyor. Select donanımda kampanyalı peşin fiyat öne çıkarken, Premium tarafında 125KW ve 250 KW AWD seçenekleri sunuluyor.
Explorer BEV opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Özel Renk (Düş Mavisi & Mercan Kırmızı)
|25.300 TL
|Select, Premium
|21" Alüminyum Alaşımlı Jant
|25.300 TL
|Select, Premium
|Isı Pompası
|110.900 TL
|Select, Premium
|Sürüş Destek Paketi Select
|105.900 TL
|Select
|Sürüş Destek Paketi Premium
|90.800 TL
|Premium
|B&O Ses Sistemi Premium
|32.200 TL
|Select, Premium
Capri fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|125KW, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|3.164.300 TL
|-
|250 KW AWD, Elektrik
|Premium, SUV, Otomatik
|4.266.600 TL
|-
Capri, Ford’un elektrikli SUV ürün gamında daha üst fiyat seviyesinde konumlanan modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Premium donanımla sunulan modelde 125KW ve 250 KW AWD seçenekleri bulunuyor; en yüksek fiyatlı versiyon 4.266.600 TL’ye ulaşıyor.
Capri opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk (Akik Siyah & Manyetik Gri)
|10.100 TL
|Premium
|Özel Renk (Düş Mavisi & Mercan Kırmızı)
|25.800 TL
|Premium
|21" Alüminyum Alaşımlı Jant
|25.300 TL
|Premium
|Isı Pompası
|110.900 TL
|Premium
|Sürüş Destek Paketi Premium
|90.800 TL
|Premium
|B&O Ses Sistemi Premium
|32.200 TL
|Premium