Honda’nın Mayıs 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde Jazz e:HEV, HR-V e:HEV, Prelude e:HEV ve CR-V e:HEV modelleri yer aldı. HR-V e:HEV Elegance için kampanyalı fiyat da paylaşılmış durumda.

Honda, Mayıs 2026 dönemine ait güncel otomobil fiyat listesini yayımladı. Listede 2025 ve 2026 model yılı araçlar ayrı sekmeler altında sunulurken, hibrit motorlu modeller markanın ürün gamının tamamını oluşturuyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu içerikte Honda’nın Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve kampanyalı fiyat bilgilerini inceliyoruz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Honda fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı Jazz e:HEV 2.380.000 TL - HR-V e:HEV 2.544.000 TL 2.389.000 TL Prelude e:HEV 5.400.000 TL - CR-V e:HEV 6.160.000 TL -

Jazz e:HEV fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.5L Hibrit Otomatik Crosstar - 2025 Model 2.380.000 TL - 1.5L Hibrit Otomatik Crosstar - 2026 Model 2.525.000 TL -

Jazz e:HEV, Honda’nın şehir içi kullanıma odaklanan kompakt hibrit modeli olarak öne çıkıyor. Crosstar donanımıyla listelenen model, pratik gövde yapısı ve hibrit otomatik motor seçeneğiyle günlük kullanımda sade ve verimli bir alternatif arayanlara hitap ediyor.

Jazz e:HEV opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

HR-V e:HEV fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.5L Hibrit Otomatik Elegance - 2025 Model 2.544.000 TL 2.389.000 TL 1.5L Hibrit Otomatik Advance - 2025 Model 2.675.000 TL - 1.5L Hibrit Otomatik Style+ - 2025 Model 2.955.000 TL - 1.5L Hibrit Otomatik Elegance - 2026 Model 2.595.000 TL 2.389.000 TL 1.5L Hibrit Otomatik Advance - 2026 Model 2.730.000 TL -

HR-V e:HEV, kompakt SUV formunu hibrit motorla birleştiren Honda modellerinden biri. Elegance, Advance ve Style+ donanımlarıyla listelenen araç, yüksek sürüş pozisyonu ve şehir kullanımına uygun yapısıyla SUV isteyen kullanıcılara yönelik dengeli bir seçenek sunuyor.

HR-V e:HEV opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Prelude e:HEV fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat 2.0L Hibrit Otomatik Advance - 2025 Model 5.400.000 TL - 2.0L Hibrit Otomatik Advance - 2026 Model 5.500.000 TL -

Prelude e:HEV, Honda’nın Mayıs 2026 listesinde “Yeni” etiketiyle dikkat çeken modeli oldu. 2.0L hibrit otomatik motor ve Advance donanım seviyesiyle listelenen model, markanın daha özel konumlanan hibrit seçenekleri arasında yer alıyor.

Prelude e:HEV opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

CR-V e:HEV fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat 2.0L Hibrit Otomatik Advance - 2025 Model 6.160.000 TL -

CR-V e:HEV, Honda’nın SUV ürün gamındaki daha büyük ve aile odaklı modeli olarak konumlanıyor. Mayıs 2026 listesinde 2025 model yılı Advance donanımıyla görünen araç, hibrit otomatik motoruyla konfor ve kullanım kolaylığını bir arada sunmayı hedefliyor.

CR-V e:HEV opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.