Yeni Yılda Ehliyet ve Pasaport Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Her yılın sonunda güncellenen vergi ve harç tutarları bu yıl da %9,11 artış gösterecek. Bu durum ehliyetten pasaporta her alanda etkisini hissettirecek.

Her yılın son döneminde ilgili kurumlar ve yöneticileri bir araya gelerek vergi ve harç tutarlarını yeniden belirler. Hemen her yeniden değerlendirmeden sonra da harçlarda ve vergilerde artış gerçekleştirilir. Bu yıl da artış %9,11 olarak açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte yeniden değerlendirme oranı resmileşti. Açıklanan %9,11'lik oran 2020 yılının son geçici vergi döneminde de geçerli olacak.

Ehliyet ve pasaport harçları ne kadar oldu?

2020 yılında 751,70 lira olan B sınıfı ehliyet harcı, gelecek yıldan itibaren 820,10 TL olacak. A sınıfı için ödenecek ehliyet harçları da 249,30 liradan 272 liraya yükselecek. Diğer ehliyet gruplarında da benzer oranda fiyat artışları olacak.

Pasaport harçları bilindiği üzere pasaportun geçerlilik süresine göre değişiklik gösteriyor. Yeniden değerlendirme sonrasında süresi 6 ay olan pasaportlar 227,20 TL, 1 yıl olanlar 332,10 TL, 2 yıl olanlar 542,20 TL, 3 yıl olanlar 770,20 lira olacak. 3 yıldan uzun süreli pasaportlardan alınacak harç bedeli ise 1085,40 TL olacak.

Şu anda artış oranları %9,11 olarak belirlenmiş olsa da bu oran henüz kesin değil. Cumhurbaşkanı yetkileri arasında yeniden değerleme oranını belirleme yetkisi de bulunuyor. Bu yetki kapsamında belirlenen oran yarısı kadar arttırılabiliyor ya da yüzde 20'sine kadar indirilebiliyor.

Harçlar ve vergiler belli oluyor

Yeni güncellemeler ile birlikte motorlu taşıtlar vergisinde de yeni düzenlemeler gerçekleştirilmişti. Bu güncellemelerden sonra her segment araç için ödenecek olan yeni MTV oranları da belli olmuştu.

Gelecek yıl vergi ve harçlara ek olarak idari para cezaları da benzer bir şekilde artış gösterecek. Yapılacak olan değişiklikler yakın zamanda kesin olarak açıklanacaktır. Yeni harçlar hakkında ne düşünüyorsunuz?