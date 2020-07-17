Segmentinin en iddialı modelleri arasında yer alan 2021 Toyota Avalon, son derece şık tasarımı ile duyuruldu. 301 beygir gücü sunan V6 motor ile gelen araç, yüksek güç ile şık tasarımı bir araya getiriyor.

Toyota, lüks sedan modeli Avalon’un yenilenen versiyonu 2021 Toyota Avalon’u resmen duyurdu. İlk kez XLE ve Limited sürümlerinde dört çekerden çekiş özelliğine sahip olacak yeni Avalon, bu sayede özellikle zorlu kış koşullarında sürücülere büyük avantaj sağlayacak.

Toyota tarafından yapılan açıklamaya göre dört tekerden çekişli yeni Avalon, şehir içinde 9.4 litre, şehir dışında 6.9 litre ve ortalama 8.4 litre yakıt tüketimine sahip olacak. 2021 Toyota Avalon, V6 gaz motorlu XLE, XSE Nightshade, Limited, Touring ve TRD dahil toplam 10 versiyona sahip olacak.

2021 Toyota Avalon TRD, 301 beygir gücünde DOHC 3.5L V6 motor ile gelecek. Bir spor moduna da sahip olan araç, doğrudan geçişli 8 ileri otomatik şanzıman ile gelecek. Bu versiyonda çift egzozlu gaz tahliye sistemi bulunacak.

Diğer modellerden 1,5 santimetre daha düşük bir gövdeye sahip olan 2021 Avalon TRD, ön tarafta 12,9 inç rotor çift pistonlu kaliperlerle daha büyük frenlere sahip. Bazı modellerde Yamaha ahşap kaplama, bazı modellerde ise alüminyum kaplama bulunuyor. Ayrıca bazı modeller hakiki deri kaplı koltuklarla geliyor.