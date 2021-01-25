2021 Yılı Trafik Sigortası Fiyatları Belli Oldu

2021 yılında otomobillere ve illere göre uygulanacak olan sigorta primleri belli oldu. Tavan fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 2021 yılı primlerine göre en yüksek fiyatı İstanbul'daki 1. kademe sürücüler ödeyecek.

Bu sene içerisinde araç gruplarına ve illere göre uygulanacak trafik sigortası bedelleri belli oldu. Sigorta şirketleri ocak ayından itibaren sigorta primlerini her ay %1 arttırabilecek ve en yüksek primi İstanbul'daki hasarlı sürücüler ödeyecek.

Buna göre 2021 yılında en yüksek prim, 4 bin 65 TL olurken en düşük prim de 327 lira olarak. Peki, 2021 yılında trafik sigortası primleri illere ve kademelere göre nasıl şekillendi gelin hep birlikte bakalım.

2021 yılı trafik sigortası primleri belli oldu

2017 yılından itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmeye başlanan trafik sigortası primlerinde 2021 tarifesi belli oldu. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 4 bin 65 TL olan en yüksek prim, İstanbul'daki 1. kademe sürücüler tarafından ödenecek. BirGün'de yer alan habere göre en düşük primin ödeneceği iller şöyle: Adıyaman, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkâri, Hatay, Isparta, Kars, Kastamonu, Kütahya, Mardin, Muğla, Sinop, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Ardahan, Kilis ve Osmaniye.

Minibüslerdeki en yüksek prim de yine İstanbul'daki 1. kademe sürücüler tarafından 7 bin 142 TL olarak ödenecek. 7. kademedeki en düşük prim ise 1.792 TL olacak. Diğer araç türlerindeki en yüksek ve en düşük primler ise şu şekilde:

Otobüs : 25 bin 128 TL – 6 bin 328 TL

: 25 bin 128 TL – 6 bin 328 TL Kamyon : 11 bin 378 TL – 2 bin 853 TL

: 11 bin 378 TL – 2 bin 853 TL Motosiklet: 1.657 TL – 327 TL

Bu sigorta primlerinde hasar geçmişi önemli bir rol oynuyor. Fazla hasar yapanın sigorta primi yüksek olurken hasarsız sürücülerin sigorta primleri düşük oluyor. Trafiğe ilk kez çıkacak olanlar 4. kademeden başlıyor ve hasarsız geçen her yıl kademesi bir basamak düşüyor. Kademesi düşen sürücüler, daha az sigorta primi ödüyor.