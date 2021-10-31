2022 Model Yeni Honda Civic Type R'den Fotoğraflar Geldi

2022 Model Yeni Honda Civic Type R, Nürburgring'de turlarken kameralara yakalandı. Yapılan değişiklerle baştan sona yenilendiği belli olan Civic Type R'nin 2022 yılı içerisinde tanıtılması planlanıyor.

Honda, yeni nesil Civic Type R’yi tanıtmak için oldukça heyecanlı gibi duruyor. Daha Ekim ayının başlarında Nürburgring’de performans odaklı hatchbackini gösteren Japon otomobil üreticisi devi’nin bu sefer de 11. nesil Type R’si, CarSpyMedia isimli Youtube kanalı tarafından iş üstünde yakalandı.

Nürburgring’de biri kırmızı diğeri ise beyaz kamuflajla donatılmış şekilde iki farklı prototip test edildi. Araçların çıkardığı sesler ise son derece dikkat çekici.

Yeni Civic Type R, önümüzdeki yıl içinde tanıtılacak

Aynı yeni Honda Civic’te olduğu üzere, 2022 model Civic Type R’ın da eski modele kıyasla daha düzenli bir stili olduğu göze çarpıyor. Çamurluklarla daha da genişlemiş gibi gözüken Type R’ın ön kısmında ise daha büyük bir alt hava girişi bulunuyor.

Arka tarafta ise bizi, bagaj kapağında daha yükseğe konumlandırılmış, düz bir forma sahip arka kanat karşılıyor. Merkeze yerleştirilmiş olan üçlü egzozlar ise yeni Civic Type R’ye oldukça değişik bir hava katmış.

Kendisini göstermesinin üzerinden henüz çok geçmeyen Honda Civic Si’nin manuel bir şanzımanla geldiğini göz önünde bulundurduğumuzda, Type R’de de bir vites değiştirme olacağını tahmin etmek pek de yanlış olmayacaktır diye düşünüyoruz. Ortalıkta yeni aracın güç organları ile ilgili pek bir bilgi olmasa da, dedikodulara göre aracın 400 beygirlik hibrit güç aktarma organlarına sahip olması muhtemel gibi gözüküyor. Turboşarjlı 2.0 litreye güncelleme gelmesi de pek şaşırtıcı olmaz açıkçası.

Baştan sona yenilenmiş 2022 Honda Civiv Type R’nin önümüzdeki yıl içinde tanıtılması bekleniyor.