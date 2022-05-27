Opel, tasarımını yenilediği şık SUV modeli Granland'i Türkiye'de satışa sundu. Gerek iç tasarımı gerekse dış tasarımı ile modernleştirilen Granland, dizel veya benzinli motor seçenekleriyle tercih edilebilecek.

Türkiye pazarının önde gelen otomobil markalarından Opel, sevilen SUV modeli Granland'i yeniledi. Daha önceki dönemlerde "Granland X" olarak isimlendirilen model, artık yalnızca Granland olarak anılacak ve bu isme sahip yeni SUV, bugün itibarıyla Türkiye'de de satışa sunuldu. Gelin yenilenen Granland'e hep birlikte bakalım.

Opel'in yenilenen Granland modeli, şirketin yeni nesil ön yüzüne sahip. Yani bu araca ilk bakışınızda Mokka mı, Granland mi yoksa Crossland mi olduğunu anlamakta zorlanabilirsiniz. Elbette bu görünüm, kaput kısmını neredeyse tamamen kaplayan yeni nesil matrix LED farları da kapsıyor. Opel, yenilediği SUV modelini iki renkli yapıda da satışa sunmuş durumda. Modelin arka kısmında ise önemli bir değişiklik yok.

Karşınızda yenilenen Opel Granland

Yenilenen Granland'in iç kısmında da bazı değişiklikler var. Artık daha modern bir yapıya sahip olan SUV, ön konsolun yarısını kaplayacak büyüklükte gösterge paneli ile multimedya ve bilgi-eğlence ekranına sahip. Eski versiyonda yer alan kol şeklindeki vites ve konsol ise yeni versiyonda biraz daha parlaklaştırılmış bir şekilde dizayn edilmiş durumda.

Opel, yenilediği SUV modelinde teknolojik yenilikleri de gözardı etmedi. Yenilenen Grandland'de aktif şerit takip sistemi, otomatik park asistanı, 360 derece kamera ve adaptif hız sabitleyici gibi yenilikleri tüketicilerle buluşturacak. Bununla birlikte SUV'a eklenen kızılötesi kamera, gece karanlığında çevrenizi görmeyi kolaylaştıracak.

Opel Granland, Türkiye'de iki farklı motor seçeneği ile satılacak. Bunlardan birincisi, 1,2 litre 130 beygirlik benzinli motor. Edition ve Elegance donanım paketleriyle satın alınabilecek bu versiyonların fiyatları sırasıyla 809 bin 900 TL ve 864 bin 900 TL olarak açıklandı. Dizel tercih eden tüketiciler ise 1,5 litre 130 beygirlik seçeneği değerlendirebilecekler. Elegance ve Ultimate donanım paketleriyle satın alınabilecek bu versiyonların fiyatları ise sırasıyla 919 bin 900 TL ve 979 bin 900 TL olarak açıklanmış durumda.