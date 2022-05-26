Maserati MC20 Cielo Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Maserati, birkaç yıl önce duyurduğu MC20'nin yeni versiyonu MC20 Cielo'yu tanıttı. Benzersiz özelliklere sahip olan otomobil, tüm otomobil tutkunlarının rüyalarını süsleyecek türden.

İtalyan lüks otomobil markası Maserati, bundan birkaç yıl önce MC20 olarak isimlendirdiği yeni spor otomobilini tanıtmıştı. MC20, gerek tasarımı gerekse teknik özellikleriyle kendine hayran bırakmayı başarmıştı. Şimdiyse bu otomobilin yeni bir versiyonu tanıtıldı. "MC20 Cielo" olarak isimlendirilen yeni versiyon da standart model gibi rüyaları süsleyecek türden.

Maserati MC20 Cielo'nun tasarımı için söyleyebileceğimiz pek de bir şey yok. Tavanı açılıp kapanabilen otomobil, Maserati'nin sektördeki farkını ortaya koyuyor. Ayrıca bu otomobilin kanat şeklinde açılan kapıları da var. 2 kişi için dizayn edilmiş Maserati MC20 Cielo'nun arka kısmına yerleştirilmiş olan devasa boyutlu logo ise zaten benzersiz olan bu otomobili daha da havalı yapmış durumda.

Karşınızda Maserati MC20 Cielo

Maserati MC20 Cielo'nun açılabilir tavanına ayrı bir paragraf açmamız gerekiyor. Öyle ki bu otomobil, standart MC20'den 65 kilogram daha ağır ve bu ağırlık farkının nedeni de tam olarak bu açılabilir cam tavan. Şirkete göre 12 saniyede açılıp kapanabilen tavan, istenildiğinde opak hale getirilebilen özel bir cam filmiyle geliyor.

Aracın iç tasarımı için de söylenecek bir şey yok. Lüks ve sportifliği bir araya getiren Maserati, MC20 Cielo'nun iç kısmında da özel kumaş ve karbon fiber malzeme tercih etti. "PrimaSerie Launch Edition" olarak isimlendirilen ve yalnızca 60 adet üretilecek özel bir MC20 Cielo, iç tasarımında da dış tasarımında da özel renklerle satışa sunulacak.

MC20 Cielo'da Maserati'nin Nettuno olarak isimlendirdiği bir motor yer alıyor. 630 beygir gücünde olup 730 Nm tork değeri sunan bu motor, 8 ileri vitesli otomatik şanzıman ile kombine edilmiş durumda. Aracın ulaşabildiği maksimum hızın 320 km/sa olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Şirket yetkilileri, Maserati MC20 Cielo'nun fiyatına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadılar. Aracın Türkiye'ye gelme olasılığı ile yok denecek kadar az...